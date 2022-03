Cosa significa la parola Thunberging?

Thunberging: cosa significa?

Sono tante le parole che non conosciamo usate dalla Generazione Z e tra queste troviamo il termine Thunberging. Ma cosa significa? In realtà non è così complicato capire l’etimologia, infatti questa parola deriva dall’attivista Greta Thunberg e fa riferimento alla lotta contro la crisi climatica. Un termine che viene usato durante i dating degli adolescenti, visto che il cambiamento climatico è una delle tematiche di conversazione preferite a livello mondiale, anche durante il primo appuntamento. Effettivamente il vocabolario delle nuove generazioni è in continua evoluzione e sono nate altre parole come ghosting, catfishing, astrolove, booster love.

Dating: le nuove parole

“La lingua riflette il contesto storico in cui viviamo ed è quindi in costante cambiamento. Identificare i più recenti neologismi è quindi un ottimo modo per capire come la società stia evolvendo. Per esempio i termini che descrivono le nuove tendenze nel mondo del dating mettono in luce l’importanza sempre maggiore data alla salute mentale, al proprio tempo e a determinate cause sociali”, ha dichiarato Gianluca Pedrotti, esperto di comunicazione interculturale ed editor del team linguistico di Babbel, piattaforma online per l’apprendimento delle lingue, come riporta GQ.

Greta Thunberg: che fine ha fatto?

Nata il 3 gennaio 2003, è un’attivista svedese per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico. È famosa per le sue manifestazioni davanti al Riksdag a Stoccolma, in Svezia, con lo slogan «Skolstrejk för klimatet» ogni venerdì. La giovane non appare da diverso tempo ormai sulle pagine delle riviste mondiali e nei telegiornali, così in molti si stanno chiedendo che fine abbia fatto. Greta non è scomparsa e non ha cessato la sua attività per la tutela dell’ambiente. Sui suoi canali social prosegue la sua missione di portavoce del movimento dei Fridays For Future che ogni venerdì porta avanti una protesta per chiedere un cambiamento radicale in materia di politiche ambientali a livello mondiale. “I fatti sono innegabili. Questa abdicazione alla leadership è criminale. I maggiori inquinatori del mondo sono colpevoli di dare fuoco alla nostra unica casa”, ha scritto solo qualche settimana fa su Twitter riguardo il nuovo rapporto Ipcc (Intergovernmental Panel on Climate Changede).

