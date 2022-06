Tema sulla Crisi Climatica: esempio di traccia svolta

Volete qualche consiglio o aiuto su come fare il testo argomentativo? Gli esami di maturità si avvicinano e, come sapete, da quest’anno ci sono state parecchie modifiche all’intero esame; una di queste riguarda la Tipologia B della prima prova, in cui ai maturandi verrà chiesto di scegliere se svolgere il testo argomentativo. Dal momento che oggi si parla molto di cambiamenti climatici, grazie anche a Greta Thunberg, vogliamo fornirvi un esempio di Tema sulla Crisi Climatica, in modo da esservi utili qualora doveste affrontare l’argomento, magari proprio domani alla prima prova di Maturità.

Tema sulla Crisi Climatica: introduzione

Purtroppo siamo tutti testimoni oculari di quanto l’ambiente stia subendo e vivendo dei gravi cambiamenti climatici. Gli scienziati sono molto preoccupati della situazione che sta vivendo il nostro ambiente: il riscaldamento globale che provoca lo scioglimento dei ghiacciai, l’aumento dell’effetto serra e l’aumento del buco dell’ozono. Anche noi contribuiamo, forse inconsapevolmente, a questi cambiamenti con l’uso eccessivo che facciamo della plastica che ritroviamo nei mari e, a volte, nei pesci che noi stessi mangiamo; per finire, le industrie, l’utilizzo di gas e carburanti tossici. Sono diversi i vip che scendono in campo, attivamente, in questa lotta, primo fra tutti Leonardo di Caprio che non perde occasione per esprimere il suo pensiero e fornire qualche valida alternativa di soluzione.

Tema sulla Crisi Climatica: tesi e argomentazioni

E’ innegabile che tra le principali cause dei cambiamenti climatici, purtroppo, vi siano il petrolio e i combustibili fossili che sono alla base di tutta l’economia e ancora fonti di energia inestimabili. Nonostante sia noto a tutti che le risorse di petrolio siano inquinanti, e che sarebbe molto più utile ed ecosostenibile affidarsi a delle energie rinnovabili come l’energia eolica, solare ed elettrica, i potenti del mondo sembrano non accorgersene o fanno finta di non vedere per non andare contro i propri interessi. E’ arrivato il momento di reagire e sensibilizzare chi ha il potere, di usare le fonti di energia rinnovabili, anche vista la crisi energetica scoppiata dopo la guerra in Ucraina.

Tema sulla Crisi Climatica: antitesi

Oltre alle cause già citate, va considerato l’aumento nell’aria di anidride carbonica che intrappola nella nostra atmosfera il calore, aumentando così le temperature con il conseguente scioglimento dei ghiacciai artici. Il WWF ha riportato che nel 2016 i dati registrati erano abbastanza preoccupanti con un aumento costante delle temperature e una diminuzione del 40% dei ghiacciai marini artici.

Tema sulla Crisi Climatica: conclusione

I cambiamenti climatici sono l’inevitabile conseguenza dell’atteggiamento umano scorretto. Il primo riguarda l’uso di petrolio e combustibili fossili che potrebbero essere, senza dubbio, sostituiti dalle energie rinnovabili ma che i potenti non prendono minimamente in considerazione forse perché questa scelta andrebbe contro ai loro interessi. Ognuno di noi può agire per la tutela dell’ambiente, diminuendo l’utilizzo della plastica, facendo la raccolta differenziata, comprando alimenti con meno imballaggio possibile o spegnendo l’acqua e la luce quando non la si utilizza.

