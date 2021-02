Maturità 2021: la commissione d’esame

Nella prossima settimana il Miur renderà note le sue decisioni definitive riguardo i prossimi esami di maturità. Come saprete, anche quest’anno, le prove scritte non si terranno e ci sarà una sola prova, il maxiorale. Quest’anno non ci saranno sconti per nessuno; se lo scorso anno i professori sono stati un po’ clementi con i ragazzi a causa del Covid-19, quest’anno non sarà così; ognuno avrà i voti che merita e, se necessario, si potrà anche bocciare. Altro tasto dolente che ha sempre spaventato tutti gli alunni è la commissione, vediamo com’è formata.

Maturità 2021: i professori in commissione

I docenti che saranno presenti nella commissione della maturità 2021 verranno scelti dai consigli di classe nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. Ci sono prof che dovranno necessariamente esser presenti, e sono quelli delle seguenti materie:

italiano;

quelli delle materie caratterizzanti dell’indirizzo di studio

I presidenti saranno esterni e verranno scelti e comunicati più in là; è ancora presto per parlare di presidenti, intanto voi ragazzi continuate a studiare e tutto andrà bene.

Maturità 2021: le prove INVALSI

Un altro termine che non piace molto agli studenti è INVALSI. Il nuovo calendario per gli studenti della maturità 2021 prevede la somministrazione dei test:

dal 1 marzo al 30 aprile per le classi non campione;

dal 2 all’11 marzo per le classi campione.

Vi ricordiamo che la partecipazione delle prove Invalsi non è un requisito d’ammissione alla maturità e che la valutazione non influenzerà il voto finale. I test, che si svolgono al PC, sono uno strumento per valutare lo stato dell’Istruzione italiana.

