Esami di terza media 2021: le ultime novità

Questi ultimi giorni il Miur è a lavoro sulle modalità di svolgimento degli esami e, dopo aver preso la decisione riguardo la maturità, si è messo a lavoro anche sugli esami di terza media. Se ricordate bene, l’anno scorso a causa del Covid19 anche gli esami di terza media hanno subìto delle profonde modifiche, le prove scritte sono state annullate, si è svolta solo la prova orale che consisteva in un elaborato. E quest’anno?

Leggi anche: Elaborato esami di terza media: idee e consigli

Esami di terza media 2021: ci sarà solo una prova orale

L’Esame prevede una prova orale a partire dalla discussione di un elaborato su una tematica che i Consigli di classe assegneranno, tenendo conto delle caratteristiche personali di ciascuna studentessa e di ciascuno studente, entro il prossimo 7 maggio. L’elaborato sarà trasmesso alla commissione entro il 7 giugno. I docenti seguiranno i singoli alunni, suggerendo la forma di elaborato più idonea e accompagnandoli durante la stesura. L’elaborato potrà essere scritto, in forma multimediale, potrà essere una produzione artistica o tecnico-pratica e coinvolgere una o più discipline. La votazione finale resta in decimi.

Esami di terza media 2021: lode e frequenza

Udite udite, si potrà ottenere la lode. L’ammissione all’Esame sarà deliberata dal Consiglio di classe. La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che comunque si terranno, non sarà requisito di accesso. Quanto al requisito della frequenza, previsto per i tre quarti dell’orario individuale, saranno, come previsto dalla normativa, i collegi docenti a introdurre le eventuali deroghe, tenuto conto delle specifiche situazioni anche dovute all’emergenza pandemica.

Potrebbero interessarti: