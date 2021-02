Maturità 2021: le intenzioni del nuovo ministro

Nella squadra di Mario Draghi, nuovo presidente del Consiglio nominato da Sergio Mattarella, il Ministro dell’istruzione nominato è Patrizio Bianchi. Tra le varie problematiche e decisioni che dovrà prendere c’è l’argomento spinoso che riguarda gli esami di maturità. L’anno scorso, come ricorderete, l’esame è stato composto da una sola prova, un maxi orale perché gli studenti non hanno potuto affrontare le prove scritte a causa del Covid-19. L’ex ministro, Lucia Azzolina, aveva iniziato a buttare giù qualche idea riguardo i prossimi esami, ma ora tutto è nelle mani del nuovo ministro che ha due opzioni.

Maturità 2021: le due opzioni del Ministro Bianchi

Su come si svolgeranno gli esami di maturità ci sono ancora decisioni da prendere e sul tavolo sono per ora due le ipotesi, da tempo: la prima è quella che porterebbe a replicare in toto l’esame di maturità dello scorso anno, con una sola prova orale in presenza, davanti ad una commissione di docenti interni. Se sarà possibile e se i contagi lo permetteranno, la seconda ipotesi prevede una sola prova scritta, invece di due, e una prova orale. Un esame di Stato molto vicino all’originale.

Maturità 2021: a quando le decisioni di Bianchi

Entro il fine settimana il Ministero dell’Istruzione dovrebbe comunicare sia la modalità dell’esame che le materie scelte per la seconda prova che diventerebbero, nel caso del ricorso al maxi orale, le discipline su cui si basa l’elaborato che viene presentato dagli studenti nella prima parte del colloquio. Con queste materie il Ministero comunica di solito contestualmente anche quelle affidate ai commissari esterni che compongono la commissione. A meno che non si decida con ampio anticipo che le commissioni saranno composte solo da membri interni come nel 2020.

Non perderti: Maturità 2021: l’ammissione non sarà scontata