Tema di Scienze Umane per la Maturità: come si fa

La Maturità è iniziata e domani ti attende la seconda prova: è normale essere un po’ preoccupati, in quanto si tratta di una tappa importante della carriera scolastica. Frequentate il Liceo delle Scienze umane? Ci pensiamo noi, non temete: vi spiegheremo passo dopo passo come fare un tema per la Seconda Prova Maturità.

SECONDA PROVA SCIENZE UMANE MATURITÀ

Come sapete, la seconda prova Maturità è diversa per ogni indirizzo di studi e per il Liceo scienze umane sono previste due diverse materie, che ovviamente saranno oggetto della prova, poiché questo liceo è suddiviso in due differenti indirizzi: il normale liceo delle scienze umane e l’indirizzo economico-sociale. L’indirizzo tradizionale del liceo delle scienze umane prevede come seconda prova un tema di Scienze Umane, che coinvolge discipline come antropologia, pedagogia, sociologia. L’opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane invece prevede, come seconda prova, un tema di Diritto ed Economia politica oppure una traccia di Scienze Umane, materia uscita quest’anno Vediamo allora come svolgere la seconda prova nel dettaglio.

SECONDA PROVA MATURITÀ: COME SVOLGERE LA TRACCIA DEL LICEO SCIENZE UMANE

Come fare un tema per la seconda prova del Liceo scienze Umane? Non dovete preoccuparvi: davanti al foglio con la traccia, prima di tutto cercate di allontanare la paura e concentratevi. Una volta ritrovata la calma e il sangue freddo, ecco cosa dovete fare:

Leggere la traccia : Per prima cosa, dovrete leggere attentamente la consegna e i documenti allegati, anche più di una volta. Capire cosa richiede la traccia è fondamentale per non uscire fuori tema.

: Per prima cosa, dovrete leggere attentamente la consegna e i documenti allegati, anche più di una volta. Capire cosa richiede la traccia è fondamentale per non uscire fuori tema. Schema di lavoro : Fate una scaletta di ciò che volete scrivere. Impostare questo tipo di lavoro è importante per organizzare il lavoro, non perdere il filo del discorso e assicurarsi di toccare tutti i punti previsti dalla traccia.

: Fate una scaletta di ciò che volete scrivere. Impostare questo tipo di lavoro è importante per organizzare il lavoro, non perdere il filo del discorso e assicurarsi di toccare tutti i punti previsti dalla traccia. Importante: ricordatevi di strutturare il tema con introduzione, corpo centrale e conclusione, ma soprattutto ricordate di attenerti a quello che richiede la traccia.

con introduzione, corpo centrale e conclusione, ma soprattutto ricordate di attenerti a quello che richiede la traccia. Introduzione: è il momento di cominciare a scrivere! Presentiamo brevemente l’argomento di cui parleremo, in modo preciso e chiaro.

è il momento di cominciare a scrivere! Presentiamo brevemente l’argomento di cui parleremo, in modo preciso e chiaro. Corpo centrale del testo : è il tema vero e proprio, la parte in cui sviluppiamo tutto quello che richiede la traccia. Dunque, seguendo tutte le direttive, argomentiamo la tematica, facciamo esempi, inseriamo collegamenti, approfondimenti, inseriamo qualche considerazione personale (se serve e se la tipologia lo permette).

: è il tema vero e proprio, la parte in cui sviluppiamo tutto quello che richiede la traccia. Dunque, seguendo tutte le direttive, argomentiamo la tematica, facciamo esempi, inseriamo collegamenti, approfondimenti, inseriamo qualche considerazione personale (se serve e se la tipologia lo permette). Conclusione: infine, concludiamo il nostro testo riassumendo brevemente tutto quello di cui abbiamo parlato

infine, concludiamo il nostro testo riassumendo brevemente tutto quello di cui abbiamo parlato Dividete in testo in paragrafi in base agli aspetti da trattare, vi aiuterà parecchio e renderà il tema scorrevole.

in base agli aspetti da trattare, vi aiuterà parecchio e renderà il tema scorrevole. Per arricchire il vostro elaborato potete citare autori, testi letti, la costituzione italiana, il codice civile.

letti, la costituzione italiana, il codice civile. Stile del tema: quale utilizzare? Ricordiamo che di base ognuno di noi deve avere uno stile personale, ma questo dovrà adattarsi alle varie tipologie di traccia che dovremo svolgere.

quale utilizzare? Ricordiamo che di base ognuno di noi deve avere uno stile personale, ma questo dovrà adattarsi alle varie tipologie di traccia che dovremo svolgere. Infine, ricordate di scrivere in un italiano corretto e fluente: controllate errori di ortografia, i periodi, le concordanze. Rileggete per essere sicuri e poi consegnate!

