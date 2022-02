Quale liceo scegliere per fare l'ingegnere

Fare l’ingegnere: quale liceo scegliere

La professione dell’ingegnere è una di quelle che ha maggiori sbocchi professionali dopo la laurea: secondo un’indagine di Almalaurea i laureati in questa facoltà trovano lavoro in tempi brevi, con contratti stabili e stipendi più alti della media. Sempre secondo la stessa ricerca i laureati di Ingegneria di entrambi arrivano con voti più alti di Maturità rispetto al totale dei laureati. Sembra che il 75% dei laureati pre-riforma di Ingegneria ha frequentato almeno i tre quarti degli insegnamenti previsti (contro il 54% del totale): una percentuale che trova in notevole incremento nei laureati triennali in Ingegneria (90% contro il 77% del totale). Ma quindi qual è il liceo migliore per fare l’ingegnere?

Il liceo migliore per fare l’ingegnere

Ricordiamo che l’ingegnere è un professionista che sfrutta conoscenze di matematica, fisica, chimica e di altre materie collegate per applicarle a procedimenti tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione di dispositivi, macchine, strutture, impianti e sistemi di un’azienda. Si tratta di un percorso difficile ed impegnativo, ma che porta a grandi risultati. Per tutti questi motivi il liceo consigliato è lo Scientifico, soprattutto per gli insegnamenti trattati che poi verranno affrontati anche nel percorso universitario: le aree di studio principali riguardano Matematica, informatica e statistica, inoltre Fisica e chimica, Ingegneria nelle sue diverse declinazioni e ancora materie quali Geometria, Bioingegneria, Meccanica e Telecomunicazioni.

Fare l’ingegnere: cosa studiare all’università

Come sempre specifichiamo che per avere l’abilitazione alla professione di Ingegnere non basta la laurea triennale o magistrale, ma c’è bisogno del superamento di un Esame di Stato che consiste in: una prova orale, una prova pratica e due prove scritte per chi possiede il titolo di laurea specialistico o quinquennale vecchio ordinamento, in alternativa una sola prova scritta con il titolo di laurea triennale. In quest’ultimo caso il laureato può diventare Ingegnere Junior (con iscrizione all’albo B), chi invece ha un titolo di studi magistrale può iscriversi all’albo A e diventare Ingegnere Senior. Questo vale per qualsiasi tipo di Ingegnere, che sia Informatico, Meccanico, Edile, Aerospaziale, Gestionale.