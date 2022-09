Ingegneria, Facoltà Alternative: quali sono

Hai intenzione di tentare (o hai tentato) il test d’ingresso di ingegneria 2022 ma vuoi aprirti altre strade nel caso in cui non dovessi farcela? O semplicemente vuoi conoscere quali sono le Facoltà alternative a Ingegneria perché quest’ultima non ti convince molto? Qualunque sia il motivo, durante l’orientamento universitario è di fondamentale importanza informarsi per fare la scelta giusta. Iscriversi all’università è un passo decisivo nella vita di uno studente, quindi occorre valutare pro e contro prima di immatricolarsi ad un corso di laurea. Inoltre, chi ha intenzione di sostenere un test d’ingresso per una facoltà a numero chiuso sa che ha bisogno di avere in tasca un piano B nel caso in cui non dovesse superarlo. In questa guida vi elencheremo tutte le facoltà alternative ad ingegneria, così da avere una panoramica completa e fare una scelta ben oculata.

Facoltà di Ingegneria: numero chiuso o aperto?

Diciamo subito che la Facoltà di Ingegneria è a numero chiuso in molte università non non in tutte. In alcune vi è solamente un test non selettivo, mentre in altre l’accesso è libero. Per quanto riguarda invece le università che prevedono i corsi di Ingegneria a numero chiuso, queste utilizzano i test CISIA e TOLC, somministrati in vari periodi dell’anno, oppure domande elaborate autonomamente, come ad esempio il Politecnico di Bari e il Politecnico di Torino. Se vuoi saperne di più non perderti assolutamente le nostre guide:

Quello che forse non tutti sanno è che esistono degli atenei in cui è possibile iscriversi a ingegneria senza test d’ingresso; tra questi rientrano sicuramente le Università Telematiche riconosciute dal Miur che permettono di frequentare i corsi di laurea online in ingegneria senza dover sostenere nessun esame ostativo. Per questo, prima di parlarvi delle facoltà simili a psicologia, nel prossimo paragrafo tratteremo l’argomento università online.

Ingegneria senza test d’ingresso nelle Università Telematiche

Come abbiamo già accennato, le Università Telematiche offrono la possibilità di iscriversi alla facoltà di ingegneria (così come a molte altre facoltà diverse) senza dover sostenere il test d’ingresso. Il motivo di ciò scaturisce dalla natura stessa di questi atenei che, grazie ad innovative piattaforme e-learning, permettono di seguire online le lezioni e, in questo modo, svincolano l’erogazione dei corsi di laurea dalla necessità della presenza fisica in ateneo. Così facendo, non hanno bisogno di porre limiti all’ingresso di nuovi studenti ogni anno.

Se stai pensando di iscriverti a un corso di laurea online in ingegneria, hai a disposizione le seguenti alternative:

Facoltà simili a Ingegneria: elenco

Abbiamo detto che in alcune università i corsi di laurea della Facoltà di Ingegneria sono a numero aperto, quindi se non superate il test o non avete voglia di sostenerlo potete optare per questa soluzione. Se però in qualche modo non ne avete la possibilità o volete un po’ vedere se c’è qualcosa di simile che possa piacervi di più, ecco l’elenco dei corsi di laurea simili a Ingegneria:

Laurea triennale Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale

Si tratta di un corso di laurea triennale che permette di lavorare nel campo della trasformazione territoriale e nel recupero del valore di città e ambienti naturali.

Corso di laurea triennale che dopo la magistrale consente di lavorare presso imprese edili o tenti pubblici e come direttore di cantiere, tecnico delle produzioni e così via.

Le materie principali sono algebra, probabilità, geometria, fisica. Dopo la laurea sarà possibile lavorare per enti pubblici o privati, nella ricerca, finanza o come insegnante.

