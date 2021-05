I maturandi, anche in questo periodo di pandemia e di didattica in presenza non sempre garantita, sanno benissimo che queste sono le settimane più intense in vista dei test di ammissione alle università. Chi punta ad entrare in una facoltà di medicina, odontoiatria o veterinaria conosce già da mesi le date dei test di ingresso che si svolgeranno da qui al prossimo settembre.

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha stabilito che i test di ammissione per le facoltà di medicina e odontoiatria si svolgeranno in tutta Italia il 3 settembre 2021, mentre quelli di veterinaria due giorni prima, il 1° settembre 2021. Chi, invece, punta a svolgere il test di medicina in lingua inglese dovrà tenersi pronto il 9 settembre.

Le università private in Italia, però, non sono allineate con le direttive del MIUR e hanno fissato altre date. Il test di Medicina-Odontoiatria alla Cattolica di Roma si svolgerà il 26 e il 27 luglio 2021, mentre il San Raffaele di Milano ha scelto le date dal 23 al 28 agosto, sia in lingua italiana che in lingua inglese. I test presso il Campus Bio-Medico di Roma, invece, sono in programma per il 22 luglio.

Al di là delle date, tutti i maturandi che vogliono provare ad entrare in una facoltà di medicina necessitano di una preparazione lunga e meticolosa ed è qui che entrano in gioco i numerosi manuali di preparazione, con simulazioni delle prove, spiegazioni e, in molti casi, anche videolezioni da seguire comodamente da casa e arrivare al test il più pronti possibile.

Test di ammissione a medicina. I migliori manuali da scegliere

Orientarsi nella moltitudine di proposte non è sempre semplice, ma c’è chi spicca tra i tanti. È il caso di EdiTest, che ogni anno pubblica degli ottimi strumenti di esercitazione e verifica del proprio livello di preparazione. Nel caso di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, l’ultima edizione è uscita nel febbraio 2021 e include 12.000 quiz suddivisi per materia e argomento e tratti in parte dalle prove ufficiali degli ultimi anni.

In omaggio al manuale ci sono delle videolezioni e un software di simulazione per esercitarsi online.

Al volume contenente 12mila quiz viene affiancato, sempre edito da EdiTest, un vero e proprio eserciziario che contiene tutte le prove ufficiali somministrate dal 2012 ad oggi che vengono commentate e spiegate da esperti. Oltre a queste prove ufficiali ci sono una serie di prove simili, ma anche il già citato software di simulazione per esercitarsi online e i quiz commentati di attualità e cultura generale.

Ad un prezzo simile c’è la versione dedicata all’Università Cattolica, il kit completo di preparazione per le facoltà di medicina, odontoiatria, professioni sanitarie e farmacia, che include: