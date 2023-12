Test Medicina Cattolica 2024: date, posti e struttura della prova

L’Università Cattolica del Sacro Cuore si conferma da anni come una delle mete più ambite per gli studenti che desiderano iscriversi alla facoltà di Medicina. Quest’anno, il bando del test di Medicina Cattolica introduce alcune novità significative che mirano a ottimizzare il processo di selezione: andiamo a vedere in cosa consistono esattamente.

Test Medicina Cattolica 2024: posti disponibili

A differenza delle università pubbliche, le università private con corsi di laurea in Medicina presentano tempistiche e regole a sé stante per quanto riguarda il test d’ingresso. L’Università Cattolica ha infatti già pubblicato il bando per l’ammissione ai corsi di laurea magistrali in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2024/2025, mettendo a disposizione i seguenti posti:

480 posti per Medicina e Chirurgia

per Medicina e Chirurgia 25 posti per Odontoiatria e Protesi Dentaria

Esiste la possibilità che i posti subiscano variazioni a seguito del decreto di programmazione delle immatricolazioni.

Svolgimento della prova

A differenza degli anni passati, il test di Medicina della Cattolica non si terrà in modalità cartacea ma in modalità computer based presso test center qualificati nelle città di Roma, Milano, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Cagliari.

L’elenco delle convocazioni con la sede, la data e l’orario del test di ciascun candidato ai turni d’esame sarà pubblicato a partire:

dal 21 febbraio 2024 per il turno dal 29 febbraio al 2 marzo 2024;

dall’11 aprile 2024 per il turno dal 18 al 20 aprile 2024.

Come accade per il TOLC MED 2024, da quest’anno anche i partecipanti del test Cattolica possono partecipare a due prove, previste in due turni distinti. Il primo turno si svolgerà dal 29 febbraio al 2 marzo 2024, mentre il secondo turno è programmato dal 18 al 20 aprile 2024.

È possibile presentare domanda di partecipazione dal 18 dicembre 2023 al 14 febbraio 2024 per poter partecipare a entrambi i turni, mentre coloro che presenteranno domanda dal 4 marzo 2024 al 4 aprile 2024 potranno partecipare solo al secondo turno d’esame.

Per poter inviare la domanda al test di Medicina Cattolica bisogna rispettare i seguenti requisiti:

essere in possesso di un diploma italiano o conseguito all’estero e riconosciuto valido;

essere iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado in Italia o all’estero, purché si consegua la maturità entro il 31 luglio 2024.

L’invio della domanda va fatto seguendo la procedura online sul sito dell’università, durante la quale bisogna registrare il proprio account, scegliere il corso di laurea, il turno della sessione d’esame e inserire i propri dati personali. L’iscrizione va ultimata versando la quota di partecipazione di 250 euro.

Struttura della prova: domande e punteggi

La prova di ammissione consiste in 60 quesiti con 5 opzioni di risposta. È previsto un tempo massimo di 60 minuti per lo svolgimento della prova, con un punteggio massimo di 60 punti.

La struttura del test di Medicina Cattolica è la seguente:

32 quesiti di ragionamento logico e logico-matematico

20 quesiti di cultura scientifica (10 di chimica e 10 di biologia)

3 quesiti di cultura generale

5 quesiti di cultura etico-religiosa

I punteggi saranno così assegnati:

1 punto per ogni risposta esatta

meno 0,25 punti per ogni risposta errata

0 punti per ogni risposta non data

Al termine dell’esame, ogni candidato dovrà rispondere a ulteriori 6 quesiti in 6 minuti assegnati automaticamente dalla piattaforma d’esame.

Graduatoria test Medicina Cattolica: come funziona

I risultati del test svolto nel primo turno saranno disponibili a partire dal 7 marzo, mentre dal 24 aprile saranno disponibili i risultati relativi al test del secondo turno.

La graduatoria finale di merito di ciascun corso di laurea verrà redatta considerando in primis l’ordine di preferenza espresso dal candidato in fase di iscrizione (prima ed eventuale seconda scelta). In secondo luogo, verrà considerato il punteggio ottenuto dal candidato nelle prove sostenute, se ne ha effettuata più di una, o nell’unica prova svolta.

Per assegnare i posti, verranno osservati i seguenti criteri:

se il candidato risulta ammesso nel corso di laurea indicato come prima (o unica) scelta, la seconda scelta è annullata (e il candidato viene tolto dalla graduatoria del corso di seconda scelta);

se il candidato risulta ammesso nel corso di laurea indicato come seconda scelta, resta valida la prima scelta e il candidato ne conserva il collocamento in graduatoria per un eventuale scorrimento anche qualora proceda all’immatricolazione al corso di laurea di seconda scelta.

Bando Medicina Cattolica 2024

Per comprendere al meglio le modalità di svolgimento e le istruzioni per l’iscrizione si consiglia di leggere attentamente il Bando Cattolica Medicina 2024 che vi alleghiamo di seguito (fonte: sito ateneo): Bando Cattolica – Test Medicina e Odontoiatria 2024