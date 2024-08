Viaggiare Gratis: ecco come fare

VIAGGIARE GRATIS: METODI PER RISPARMIARE

Volete viaggiare gratis e non sapete come fare? Non c’è problema ragazzi, ci siamo noi per questo! Il sogno di molti è quello di prendere la valigia, metterci dentro lo stretto necessario e partire per una destinazione a caso e, magari, senza spendere tanti soldi. Sembra un sogno detto in questo modo, ma in realtà dei modi, legali ovviamente, ci sono e noi vogliamo aiutarvi in questa ricerca. Immaginiamo quanto sia forte l’esigenza di lasciarvi tutto alle spalle e partire per qualche giorno per prendersi una pausa dalla routine di tutti i giorni, dai problemi a lavoro o con il partner; e poi, quale stagione migliore per una vacanza se non l’estate? La stagione delle partite di beach volley sulla spiaggia con gli amici, della pelle dorata, dei capelli luminosi, delle notti al chiaro di luna e dei risvegli sulla spiaggia alle prime luci dell’alba. Che voglia di partire! Anche voi? Allora vediamo insieme come partire gratis, facendo l’autostop e lavorando.

VIAGGIARE GRATIS: FARE L’AUTOSTOP

Si, avete letto bene, viaggiare gratis in autostop proprio come vediamo fare nei film. Quello che dovete fare è procurarvi uno zaino a spalla, preferibilmente spazioso, in cui mettere tutto quello che vi serve dalle riserve alimentari, qualche cambio, un sacco a pelo, abiti, scarpe, medicine, carte stradali, un dizionario di inglese qualora vi capitasse di incontrare qualche straniero e tanta voglia di lasciarvi alle spalle per un po’ la vita quotidiana. Ovviamente dovete avere cautela nell’affrontarlo:

non si può fare autostop sull’autostrada in quanto è illegale

non è consigliabile farlo in città in quanto troverete davvero pochissima gente che da lì si sposti per mete lontane

è sconsigliato farlo nelle ore notturne

non allontanatevi molto dai centri abitati

Dopo avervi consigliato cosa non fare, vi suggeriamo di partire in compagnia, anche di una persona sola, e di recarvi nelle stazioni di servizio, sono il luogo ideale dove incontrare gente che si sta dirigendo verso luoghi lontani. Viaggiare in autostop è un’esperienza emozionante, permette di conoscere nuova gente e confrontarsi; l’importante è la prudenza, la buona educazione e un bel sorriso nel chiedere un passaggio. E adesso tutti col pollice teso, si parte!

Se non siete avventurosi, non vi piace il rischio e preferite viaggiare gratis in modo più sicuro vediamo insieme quali sono i lavori che permettono di farlo.

VIAGGIARE GRATIS LAVORANDO: COME FARE

Non tutti hanno lo spirito avventuriero di prendere un sacco a pelo, metterci dentro lo stretto indispensabile, recarsi in una stazione di servizio e chiedere passaggi a degli sconosciuti. Ma non temete, abbiamo anche per voi qualche suggerimento su come viaggiare gratis; può sembrare un controsenso ma si può viaggiare gratis anche lavorando. Vediamo insieme quali sono questi lavori:

Animatori: gli animatori degli stabilimenti balneari con il lavoro che svolgono viaggiano molto, il loro lavoro permette di conoscere tanta gente nuova e di andare ogni anno in un posto diverso con vitto e alloggio pagati.

Equipaggio di una nave: pensate a quanto sarebbe bello imbarcarsi su un’enorme nave da crociera e visitare luoghi magici e meravigliosi; ovviamente sulla nave dovrete lavorare, ma avrete sicuramente il tempo per qualche visita turistica durante le varie soste o per qualche notte a ballare nella discoteca della nave,

immaginate di andare a fare la guida turistica all’estero, sarete anche voi dei turisti con la differenza che voi ci andrete gratis e ciò che dovrete fare sarà diffondere la vostra cultura a chi sarà lì ad ascoltarvi. Fotografi di viaggi: fatevi conoscere, fate apprezzare la vostra arte nel cogliere con il vostro obiettivo la bellezza del posto che vi ospita e potrete continuare a girare il mondo gratis, pagati da riviste che vorranno le vostre foto per le loro pagine.

