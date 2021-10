Disneyland Paris – Halloween 2021: tutte le info

Sarebbe bellissimo poter trascorrere Halloween a Disneyland Paris! Un vero sogno poter festeggiare questa festa antica nel parco divertimenti più bello e avvincente in assoluto. Se avete intenzione di trascorrere lì la festa delle zucche, delle maschere e del famoso dolcetto o scherzetto, dovete rimanere con noi e scoprire tutto su date, biglietti ed eventi da non perdere per nessuna ragione al mondo. Pensate a quanto potrebbe essere bello trascorrere la giornata di Halloween tra i castelli delle principesse, i personaggi Disney più famosi. Se volete che questo sogno diventi realtà, rimanete con noi e scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Halloween 2021 a Disneyland Paris: le date

Ci siamo, è tutto vero, non è un sogno, al parco divertimenti più bello del mondo, Disneyland Paris, verranno organizzati degli eventi per festeggiare insieme a tutto il mondo Disney la festa delle zucche, delle caramelle, delle maschere e del dolcetto o scherzetto. Avete bisogno di date per poter prenotare in tempo il vostro viaggio compreso di alloggio? Dal 1 Ottobre al 7 Novembre le porte del parco divertimenti si apriranno per tutti coloro che vorranno partecipare ai festeggiamenti e non sarete soli, intorno a voi tutti i personaggi Disney, sia i buoni che i cattivi, che saranno lì con l’unico scopo di farvi divertire e, forse, anche spaventare.

Halloween 2021 a Disneyland Paris: come acquistare i biglietti

Non potete perdere la grande occasione di festeggiare, insieme ai protagonisti dei cartoni Disney con cui siamo cresciuti, Halloween. Tutti i personaggi dei cartoni animati che amiamo saranno lì ad aspettarci con le loro maschere, i loro costumi, le loro storie, ci saranno sia i buoni che i cattivi uniti dall’obiettivo di rendere la nostra festa unica e indimenticabile. Se vi abbiamo convinti, se il vostro obiettivo è trascorrere lì la festa di Halloween, vi consigliamo di accedere al portale Disney, prenotare e acquistare i vostri biglietti per non rischiare di non trovarne. Approfittatene subito, buttatevi a capofitto nella ricerca dei biglietti e, se lo fate con un po’ di anticipo, potrete anche trovare vantaggiose offerte.

Leggi anche: