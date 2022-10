GIOCHI PAUROSI FARE AD HALLOWEEN

Dolcetto o scherzetto? E perché no, anche qualche bel giochetto? Halloween è l’occasione perfetta per divertirsi con gli amici, organizzando scherzi spaventosi e anche giochi a tema horror ma grazie ai quali ridere tra un brivido e l’altro.

Se volete organizzare una festa di Halloween con tanti amici, o un party più intimo, ecco qualche idea per stupire i vostri invitati. I giochi, se alternati a momenti di ballo e chiacchere, sono perfetti per rendere il 31 ottobre mostruosamente divertente! Scorrete per conoscere i giochi!

Volete qualche idea per organizzare una festa?

GIOCHI DA FARE A HALLOWEEN: 7 IDEE ORIGINALI

Per organizzare una festa di Halloween perfetta, dovete muovervi per tempo… pronti? Ovviamente vi serviranno i giusti costumi (anche fai da te), zucche, decorazioni spaventose e poi tanta creatività. Noi vi aiuteremo con i giochi: ecco 7 idee originali per divertirsi con giochi a tema Halloween!

Mummificazione Se siete in diversi, un gioco molto carino è quello della “mummificazione”. Dividetevi in due squadre: ognuna sceglierà la persona da mummificare con tanta carta igienica.

Ogni giocatore dovrà bendarsi gli occhi e provare a circondare di carta la mummia scelta, seguendo le sue indicazioni, in un tempo stabilito. Le risate sono assicurate e al termine del tempo, vedrete chi è stato più bravo a mummificare l’amico. Spaventapasseri Procuratevi stracci, vestiti vecchi, bottoni, bastoni, bottiglie di plastica, coperchi, giornali, cuscini, spago e vecchie pentole o coperchi e dividete in cesti il materiale (per tipo).

Dividetevi in due squadre e date via al tempo: ognuna delle due squadre dovrà costruire uno spaventapasseri spaventoso con il materiale in dotazione. Il giudizio poi spetterà a una giuria di alcune persone che non hanno partecipato al gioco. Ne vedrete delle belle. Bowling di Halloween Perché non rivisitare un gioco classico in stile Halloween? Prendete 10 bottiglie di plastica vuote da 1.5 litri e dipingetele di bianco con bombolette spray. Una volta asciutte, disegnate gli occhi in moda da creare la figura di un fantasma o anche di uno scheletro; poi riempitele per 1/3 di sabbia o sassi. Avrete così i vostri scary birilli.

Prendete poi delle zucche di varie dimensioni da utilizzare al posto delle palle da bowling. Iniziate quindi con il gioco, sempre divisi a squadre. Rispetto al bowling tradizionale, la difficoltà è data dalla forma delle zucche: non essendo perfettamente tonde, prenderanno le direzioni più impensabili! Cosa c’è nel pentolone di Halloween? Prendete diversi oggetti a tema Halloween: denti da vampiro, ragni e topi finti, zucche etc. Acquistate poi della gelatina. Posizionate in un pentolone o in ciotole la gelatina con i vari oggetti che vorrete far identificare ai vostri amici. Bendateli e portateli davanti al pentolone e chiedete loro di capire quali sono gli oggetti contenuti.

La mancanza di vista, il non sapere cosa hanno davanti e la sensazione viscida della gelatina, disgusteranno sicuramente i vostri amici… e voi ve la riderete di gusto! Quiz di Halloween Un’altra idea può essere quella di organizzare un quiz a tema Halloween, con domande sulle tradizioni legate alla festa, ma anche su film e serie tv horror o splatter.

Pensate poi a dei premi e a delle punizioni in caso di errore o squadra perdente… ovviamente a tema horror! Caccia al tesoro del terrore Perché non organizzare una caccia al tesoro a squadre? Magari a tema film di Tarantino, film horror, The Walking Dead, American Horror Story, Penny Dreadful o la serie tv che preferite (o un mix). Palloncini ubriachi Gonfiate dei palloncini, ma prima di chiuderli inserite una biglia di vetro in ognuno in modo che una volta gettati in aria, prendano delle traiettorie inusuali e facciano dei movimenti strani.

Dividetevi in squadre e distribuite un numero di palloncini uguale al numero di partecipanti più uno. Buttali in aria: vince chi riesce a tenere i palloncini per più tempo in aria senza far loro toccare terra.

HALLOWEEN 2022: TUTTO SUL 31 OTTOBRE

Se non hai voglia di trascorrere in giro la notte delle streghe e preferisci una seratina horror meno movimentata, ecco alcuni suggerimenti per un Halloween 2022 “casalingo” e tante chicche per organizzare una serata da brivido!