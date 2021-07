Noto in Sicilia: mare, spiagge e cosa vedere

Noto è una delle città siciliane di maggior pregio artistico: il suo centro storico è Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Tra arte, cultura, mare e spiagge c’è tanto da vedere e probabilmente non basterebbe una settimana per poter dire di averla scoperta nella sua interezza. Tuttavia, se avete in programma un viaggio in Sicilia, in estate o meno, possiamo suggerirvi le mete più interessanti e darvi qualche dritta su cosa non perdere assolutamente.

Noto in Sicilia, capitale del Barocco

Noto, la capitale barocca della Sicilia, ha un fascino senza tempo. Salita agli onori della cronaca qualche anno fa in quanto location del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez, è un’importante meta turistica perché ha moltissimo da offrire. Il centro storico della cittadina, per esempio, nel 2002 è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco.

Che cosa vedere? Sicuramente non potete perdere la basilica Cattedrale di San Nicolò: il 13 marzo del 1996 la cupola della Cattedrale crollò a causa di un difetto di costruzione e del sovraccarico strutturale determinato dalla costruzione di un solaio in cemento sopra la navata centrale. La chiesa è stata sottoposta a un lungo e complesso restauro durato 11 anni ed è stata riaperta il 18 giugno 2007. Proprio di fronte sorge Palazzo Ducezio. Costruito tra il Settecento e l’Ottocento, è decorato secondo lo stile barocco e vanta, al suo interno, la Sala degli Specchi, arredata con i numerosi specchi che le danno il nome.

Da vedere anche la Chiesa di Santa Chiara, un esempio di architettura barocca di altissimo pregio. L’interno della chiesa, con numerose decorazioni, putti e stucchi, è considerato uno dei più importanti dell’intera Sicilia. Completato di recente anche il restauro di Palazzo Nicolaci, un altro simbolo di Noto.

I siti archeologici di Noto

Degni di nota sono anche i siti archeologici di Noto. Anche se la cittadina è conosciuta in tutto il mondo per la sua architettura, non manca di offrire pane per i loro denti agli appassionati di archeologia. Tra quelli di maggiore interesse ci sono:

Tonnara di Vendicari

Trigona Bizantina Vendicari

Eloro

Parco Archeologico di Noto Antica

Castelluccio di Noto

Monte Finocchito

Villa Romana del Tellaro

Alcuni di questi sono visitabili gratuitamente, quale migliore occasione per fare un tuffo nella storia?

Mare, le spiagge più belle di Noto

E il mare? Questa zona non è famosa per avere il mare più bello della Sicilia, ma è dotata di spiagge molto comode, ampie e soprattutto adatte ai bambini, perché sabbiose. Il golfo di Noto, che si estende dal capo Murro di Porco fino alle rocce di capo Passero, offre una serie di spiagge che è bene segnarsi. Ad iniziare dall’Oasi faunistica di Vendicari, che comprende una lunga spiaggia poco frequentata, e per questo ricca di suggestione, che confina con degli specchi d’acqua di un blu intenso.

Sicuramente una tappa la merita la riserva naturale orientata Cavagrande del Cassibile, molto vicina a Noto e ancor più vicina ad Avola. La Cava Grande è un profondo vallone, formatosi dalla continua azione erosiva dello scorrere nei secoli delle acque del fiume Cassibile. Qui trovate laghetti raggiungibili dal sentiero “scala cruci” che dal belvedere scende a fondovalle. Da non perdere sono, infine: