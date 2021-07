L’estate 2021 è nel suo vivo e la Sicilia è una delle destinazioni più gettonate con le sue mete turistiche e non e le sue spiagge splendide e pronte ad accoglierci con i loro panorami mozzafiato. Se state pensando di trascorrere le vostre vacanze sull’isola, non possiamo che suggerirvi le migliori città e località da visitare per una vacanza in Sicilia all’insegna del relax, della natura, del mare e, naturalmente, del divertimento.

Leggi: Vacanze al mare 2021: mete low cost in Italia

Vacanze in Sicilia: dove andare

Sentite già in lontananza il sapore di sale e il profumo del mare? Se non vedete l’ora di tuffarvi in acqua e farvi avvolgere dal colore blu che si incontra all’orizzonte con quello del cielo, siete nel posto giusto. Pensando alla Sicilia, le destinazioni da consigliare sono tantissime, ma non possiamo non iniziare subito con Catania, Agrigento, Taormina, Cefalù, Siracusa, Ragusa Ibla, Noto,Trapani, Marsala, San Vito lo Capo.

La Sicilia non è fatta solo di mare, ci sono le montagne, c’è l’Etna e tanta arte e archeologia che meritano una visita. Una piccola parentesi la merita anche il buon cibo: dopo lunghe camminate tra i borghi, cosa c’è di meglio se non un ottimo arancino o un succulento panino con le panelle accompagnati da una birra ghiacciata, o di una fresca e golosa granita, rigorosamente con la mitica brioche col tuppo? Ora, però, torniamo a mare, e andiamo alla scoperta delle spiagge più belle.

Scopri anche: Vacanze in Italia: migliori mete per ragazzi

Sicilia: le spiagge più belle

Siete pronti con carta e penna per scoprire quali sono le spiagge più belle della Sicilia? Dopo che avrete letto il nostro elenco, non avrete più dubbi, vorrete prenotare qui la vostra vacanza e noi vi diamo qualche consiglio su dove andare e cosa fare. Iniziamo subito con le spiagge da non perdere in Sicilia:

Marina di Ragusa: molto apprezzata per la sabbia dorata Scala dei turchi. In provincia di Agrigento, è caratterizzata dal bianco assoluto della roccia arenaria e si trova poco distante dalla Valle dei Templi. Punta Secca: famosa per essere il set de Il Commissario Montalbano Capo Passero: mare profondo e meraviglioso Spiaggia di Calamosche. All’interno della Riserva Naturale di Vendicari, Noto. San Vito Lo Capo: il mare qui è puntellato da scogli Capo d’Orlando: spiaggia lunga 8 km Spiaggia dell’Isola Bella. E’ il simbolo della città di Taormina: a guardarla dall’alto sembra proprio una cartolina. Spiaggia dei conigli. E’ la spiaggia più premiata della Sicilia e si trova sull’isola di Lampedusa. Spiaggia di Mondello. E’ la spiaggia cittadina di Palermo: sabbia finissima ed acque basse per lunghissimi bagni.

Vacanze in Sicilia: cosa vedere

C’è l’imbarazzo della scelta, in Sicilia si possono fare e vedere davvero tante cose, e tutte così diverse tra loro, per accontentare gli amanti del mare così come quelli della montagna e senza dimenticare chi nutre una passione sfrenata per storia, archeologia e cultura. Si parte da:

escursione sull’ Etna

visita alla Valle dei Templi ad Agrigento

ad Agrigento percorso della Via del Sale da Trapani a Marsala

da Trapani a Marsala visita al castello della Colombaia a Trapani

una visita all’antica isola di Ortigia

visita al teatro greco a Taormina

a Taormina escursione alle gole di Alcantara

tour gastronomico all’insegna dello street food di Palermo

all’insegna dello street food di Palermo un tour delle Isole Egadi

tour delle Isole Eolie

trekking al tramonto su Stromboli

visita a Marzamemi

tour barocco siciliano

Vi abbiamo dato tante idee per un viaggio nella Sicilia orientale ed occidentale: inseritele nel vostro personale itinerario in base alle vostre preferenze.

Non perderti: