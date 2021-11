Puglia: guida ai luoghi più belli da visitare

Non smetteremo mai di dirlo: la nostra bellissima Puglia è una delle più belle regioni del mondo. Ad ogni angolo c’è una storia, c’è arte e c’è cultura; sono milioni i turisti provenienti da tutte le parti del mondo che scelgono la Puglia come meta per i loro viaggi e la città, nel momento in cui li accoglie, è ancora più bella e colorata. Oggi vogliamo consigliarvi 10 luoghi più belli da vedere assolutamente in Puglia che se non avete ancora visto dovete assolutamente rimediare.

Puglia: 10 luoghi da visitare

Nelle vesti di guida turistica, vi proponiamo un elenco di luoghi da visitare che amiamo definire fuori dagli schemi, in quanto esulano dalle solite tappe previste per chi si reca nella Regione, pronti?

Castel del Monte è la celeberrima fortezza medievale che si estende su un’altura dell’Altopiano delle Murge , nel comune di Andria;

Il capoluogo di regione, Bari, è una grande città di origini antichissime, Porta d'Oriente storicamente rivolta ad est e importante centro di traffici commerciali;

La città di Lecce, capoluogo del Salento, ha un centro storico delle meraviglie;

, capoluogo del Salento, ha un centro storico delle meraviglie; Con la sua spettacolare terrazza sul mare, Otranto è una delle città più belle della Puglia e una delle città sul mare più belle d’Italia;

Il Gargano è un'altra meraviglia della natura tutta pugliese;

è un’altra meraviglia della natura tutta pugliese; Al Parco del Gargano appartengono anche le Isole Tremiti , arcipelago al largo della costa settentrionale pugliese e di quella del Molise;

Alberobello, una delle cittadine più suggestive della Puglia;

, una delle cittadine più suggestive della Puglia; Le spettacolari Grotte di Castellana;

Gallipoli;

La meravigliosa costa ionica del Salento, sopra e sotto Gallipoli.

Puglia tra i luoghi da vedere assolutamente: quando andare

Non esiste un periodo perfetto per andare a visitare la Puglia, in qualsiasi periodo o giorno dell’anno accoglie sempre un’enorme quantità di turisti e poi è sempre bella. E’ bella in autunno con i primi alberi che perdono le foglie, è bella a Natale quando si colora di luci sfavillanti, è bella in primavera quando i primi alberi riprendono a rifiorire ed è bella anche in estate, con i suoi bellissimi mari che combatteranno il caldo afoso. Appena avete un weekend libero e appena le condizioni lo permetteranno, partite e andate alla scoperta della capitale e dei suoi luoghi più nascosti.

