Il 19 marzo si avvicina: che ne dite di scoprire le 5 idee regalo per la Festa del papà che abbiamo deciso di consigliarvi così, giusto per non farvi arrivare impreparati alla ricorrenza? Ogni anno è sempre la stessa storia: “Cosa regalare a papà?”. Dopo profumi, bagnoschiuma, cravatte, berretti e compagnia bella le idee iniziano a scarseggiare? Sperando di farvi cosa gradita, vi diamo alcune dritte originali per dei regali per il papà che riscuoteranno grande successo (con un bonus, che leggerete alla fine).

5 regali da fare per la Festa del papà

Al bando l’ennesimo kit per la barba: ecco cosa poter regalare di originale al proprio padre non rischiando di ricevere un grazie di circostanza.

Vassoio per vasca da bagno

Cosa c’è di più rilassante per ogni papà che tornare alla sera, dopo una lunga giornata di lavoro, e potersi rilassare con un lungo bagno caldo? I vassoi per vasca offrono la possibilità di poter avere a portata di mano, libri, tablet, altoparlanti, candele e perfino bicchieri di vino.

Massaggiatore per cervicale

Molti genitori soffrono di dolori alla cervicale o, comunque, accumulano tensione nella zona del collo. Cosa può esserci di più gradito di un massaggiatore cervicale pronto a regalare un sollievo immediato? Alcuni modelli emanano calore risultando ancora più efficaci per far sciogliere i muscoli.

Kit di utensili per il barbecue

Se vostro padre è un patito del barbecue non potete sorvolare su questo regalo: il meglio degli utensili per grigliare in un unico kit. Forchette, pinze, spatole, coltelli, spiedini e chi più ne ha più ne metta. Non ce ne sarà per nessuno.

Fitness tracker

Perfetto per i papà sportivi, il fitness tracker è un gadget molto pratico per tenere sotto controllo la propria attività fisica quotidiana. Oltre l’orario, infatti, misura il battito cardiaco, i passi giornalieri e avverte perfino quando si sta passando troppo tempo seduti.

Fotocamera polaroid

Perfetta per i padri nostalgici, questa fotocamera li riporterà alla loro giovinezza. Ma, rispetto ai modelli ai quali sono abituati, le nuove Polaroid prevedono la possibilità di connettersi sia con Android che con iOS.