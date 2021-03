Auguri per la Festa del Papà via whatsapp: cosa inviare?

Il 19 marzo è una data importante per tutti, infatti si tratta della festa del papà. Quest’anno la ricorrenza arriva in un momento particolare per tutti, visto che a causa dell’emergenza Coronavirus gli italiani sono costretti a stare dentro casa, senza la possibilità di uscire per andare a trovare i propri genitori. Chi non vive con il papà dovrà accontentarsi di fare gli auguri con una chiamata, una video chiamata o con messaggi e immagini da inviare su WhatsApp. Ecco quali!

Auguri per la Festa del Papà via whatsapp: messaggi

Volete inviare un messaggio carino a vostro padre su Whatsapp? Ecco qualche idea:

Auguri all’uomo più importante della mia vita, il primo a cui mi sono legato e l’unico di cui mi fido ciecamente

Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza

Ogni uomo può essere padre. Ci vuole una persona speciale per essere un papà

Auguri a te che mi hai dato la mano appena nato e la tieni ancora stretta a me.

Mio padre mi ha fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare a un’altra persona: ha creduto in me

Auguri per la Festa del Papà via whatsapp: immagini

Non solo frasi di auguri, ma su WhatsApp potete inviare anche delle foto simpatiche che potete trovare sul web e sui social network. Qui ve ne proponiamo alcune: