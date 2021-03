10 Regali per la Festa del Papà: come fare?

Ogni anno avete fatto un regalo al vostro papà in occasione della festa che ricorre il 19 marzo e non volete perdere questa abitudine nemmeno quest’anno che a causa del Coronavirus non possiamo muoverci di casa? Il problema non è solo quello di chi non può raggiungere i propri genitori a casa, ma anche per chi vive con il proprio padre e non può andare a fare shopping, visto che tutti i negozi sono chiusi (a parte supermercati, farmacie, tabacchi e pochi altri). Come fare?

10 Regali per la Festa del Papà da consegnare a domicilio

Siamo qui per proporvi 10 regali da consegnare a domicilio se non avete modo di poter incontrare vostro padre il 19 marzo. Scontato dirlo potete consultare Amazon per acquistare ciò che volete e farlo recapitare a casa sua. Ma cosa?

Potete acquistare una cornice per inserire delle foto, come un vecchio e amato album dei ricordi Se vostro padre tiene molto all’aspetto potete pensare di regalare un set da barba o doccia (un grande classico) Pensate agli hobby di vostro padre e acquistate qualcosa che sia inerente Vostro padre ama bere un bel bicchiere di whisky o di vino a casa? Potete acquistarlo direttamente online C’è chi fa collezione di tazze o chi le usa per metterci penne, pennarelli, matite, quindi non sbagliate Potete rischiare a regalare un profumo, ma solo se conoscete i gusti di vostro padre Scontato, ma sempre utile un portachiavi, magari con qualche frase dolce Una t-shirt o una camicia è sempre cosa gradita, ma state attenti alla taglia Potete anche regalare un cuscino con una scritta ad hoc per il vostro papà

Last but not least potete vedere se vicino casa di vostro padre c’è un ristorante che fa consegne a casa e spedire un bel dolce!