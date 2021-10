Accrediti Festival del Cinema di Roma 2021: come averli

Accrediti Festival del Cinema di Roma 2021: quando richiederli

La sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma andrà in scena dall’Auditorium Parco della Musica e in luoghi limitrofi dal 14 al 24 ottobre 2021. L’evento organizzato dalla Fondazione Cinema per Roma è riservato alla stampa ed ai media, ai professionisti dell’industria cinematografica, agli studenti Universitari ed alle associazioni e organizzazioni di cultura cinematografica. Queste categorie possono fare richiesta di accredito fino alle ore 17:00 del 7 ottobre, in diverse modalità: ecco quali!

Accrediti Festival del Cinema di Roma 2021: modalità Stampa

L’accredito Stampa/Media è esclusivamente per tutti i professionisti di stampa scritta e online, multimedia, radio, televisione, agenzie di stampa, uffici stampa e fotografi. Si può fare richiesta di un solo accredito, personale e non trasferibile, per una sola delle categorie professionali indicate, anche se una stessa persona potrebbe ricoprire ruoli diversi. Può essere fatto tutto online, registrandosi al sito romacinemafest.org: chi fa parte di stampa/online/tv/radio deve inviare una lettera su carta intestata firmata dal direttore della testata, nonché le informazioni in merito alla periodicità e tiratura per la carta stampata e il numero di accessi mensili al sito per il web. Questo tipo di accredito ha un costo di 60 euro. Quello per i fotografi ed operatori televisivi invece è gratuito (non consente però l’accesso alle proiezioni), ma c’è bisogno ugualmente di una lettera firmata dal direttore di testata.

Accrediti Festival del Cinema di Roma 2021: modalità Festa

L’accredito Festa riguarda invece i professionisti dell’industria dell’audiovisivo (al costo di 90 euro), perciò:

Addetto Stampa

Agente

Attore/Attrice

Autore di libri e soggetti

Collaboratore tecnico artistico (montaggio, fotografia, scenografia, costumi, casting, ecc.)

Compositore/Musicista

Compratore

Distributore

Distributore Internazionale

Esercente

Festival

Film Commission

Industrie Tecniche

Istituzione per la promozione cinematografica

Legale dell’audiovisivo

Produttore

Regista

Sceneggiatore

Ma anche quelli istituzionali per addetti culturali di ambasciate, ministeri e altre istituzioni (al costo di 90 euro):

Ambasciate

Istituzioni

E ancora quelli culturali (70 euro per Professori di Cinema e associazioni di cultura cinematografica, 55 euro per Studenti universitari e Circuiti di cultura cinematografica convenzionati e 40 euro per Studenti di Cinema):