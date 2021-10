Biglietti Festa del Cinema di Roma 2021: costi e disponibilità

Biglietti Festa del Cinema di Roma 2021: come fare

La sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma si svolgerà – come sempre – presso l’Auditorium Parco della Musica e in luoghi limitrofi dal 14 al 24 ottobre 2021. La manifestazione organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma è aperta al pubblico, infatti chiunque può acquistare i biglietti per assistere alle proiezioni in anteprima, spesso anche alla presenza dello stesso cast del film. Scopriamo insieme tutti i dettagli sui biglietti a disposizione quest’anno!

Biglietti Festa del Cinema di Roma 2021: costi

L’acquisto dei biglietti in prevendita sarà possibile una settimana circa prima dell’inaugurazione dell’evento: la data verrà comunicata attraverso tutti i canali di comunicazione della manifestazione. Sarà possibile acquistare i ticket online sul sito BOXOL. Saranno applicate riduzioni in collaborazione con gli enti e le associazioni convenzionate con la Fondazione Cinema per Roma. Una parte del programma sarà visibile in streaming attraverso la piattaforma Digital RFF: in questo caso per le modalità di acquisto è necessario consultare la piattaforma.

Biglietti Festa del Cinema di Roma 2021: riduzioni

Ecco l’elenco degli enti e delle associazioni convenzionate con la Fondazione Cinema per Roma per acquistare i biglietti a prezzo ridotto: