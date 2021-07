Catalogo Netflix Agosto 2021: film e serie tv

Il catalogo Netflix di Agosto 2021 potrebbe essere la tua salvezza se non partirai in vacanza. I film e le serie tv in uscita sono parecchie: sicuramente troverai quelle che potrebbero rendere meno noioso il tuo soggiorno in… casa. Dal 1 al 31 agosto 2021 sono previste tantissime nuove serie, miniserie, film, documentari, reality show e non solo. Insomma, non potresti annoiarti neanche se lo volessi. Se sei curioso di scoprirli ti accontentiamo subito.

Film su Netflix ad agosto

Come ogni mese, Netflix ci sorprende con anteprime interessanti ma anche con i vari sequel e le stagioni successive delle nostre serie tv preferite. Tra i film, grande attesa c’è per 1976, ispirato a eventi reali. Parla della vita di una donna incinta e della sua svolta emotiva a seguito dell’accusa, a carico del marito, di aver partecipato a un fallito colpo di stato militare. Sweet Girl, invece, è un film d’azione Netflix che racconta la storia di Ray Cooper. L’uomo, devastato dalla morte della moglie, cerca vendetta proteggendo ciò che rimane della sua famiglia, ovvero la figlia.

Film originali

4 Agosto: ’76

6 Agosto: Lo Sciame

6 Agosto: Vivo

11 Agosto: La Dea D’asfalto

11 Agosto: The Kissing Booth 3

13 Agosto: Beckett

18 Agosto: Diario Segreto Di Un Viaggio A New York

18 Agosto: Isola Nera

20 Agosto: Sweet Girl

27 Agosto: He’s All That

Film

1 Agosto: C’era Una Volta A… Hollywood

1 Agosto: Grace – Posseduta

1 Agosto: I Gladiatori Della Strada

1 Agosto: Our Ladies

1 Agosto: Salt

1 Agosto: Sherlock Gnomes

1 Agosto: Stealth – Arma Suprema

1 Agosto: Time And Tide – Controcorrente

4 Agosto: Aftermath – Orrori Dal Passato

4 Agosto: Inspekcja

5 Agosto: The Old Ways

6 Agosto: Quam’s Money

9 Agosto: First Reformed – La Creazione A Rischio

20 Agosto: Mia Moglie Per Finta

Serie Tv Netflix agosto 2021

Ad agosto, su Netflix è in arrivo la seconda stagione di Control Z, serie che ha suscitato scalpore con la sua prima parte. La seconda stagione è incentrata sul nuovo semestre alla National School dove, dopo la morte di Luis, la situazione si è fatta più complessa. Ma non è l’unica che approderà sulla piattaforma. Ecco tutte le altre.

4 Agosto: Control Z, Stagione 2

6 Agosto: Hit & Run, Stagione 1

6 Agosto: Navarasa, Stagione 1

10 agosto: I need Romance, Stagione 1

12 Agosto: Alrawabi School For Girls, Miniserie

13 Agosto: Al Nuovo Gusto Di Ciliegia, Miniserie

13 Agosto: Il Suo Regno, Stagione 1

13 Agosto: Svaniti Nel Nulla, Miniserie

13 Agosto: Valeria, Stagione 2

18 Agosto: The Defeated, Stagione 1

20 Agosto: La Direttrice, Stagione 1

20 Agosto: Separati Insieme, Stagione 1

25 Agosto: Clickbait, Miniserie

25 Agosto: Post Mortem – Nessuno Muore A Skarnes, Stagione 1

26 Agosto: La Famiglia Mckellan, Stagione 4

Documentari su Netflix in arrivo ad agosto

Se hai voglia di imparare qualcosa di interessante, Netflix pensa anche a te con i suoi numerosi ed interessanti documentari. Se a film e serie tv vuoi abbinare qualcosa di divertente ed educativo, allora i documentari sono quello che fa per te. E si dà il caso che anche ad agosto Netflix te ne proponga diversi. Ecco quali.

3 Agosto: Pray Away

3 Agosto: Shiny_Flakes: Teenager Narcotrafficante

3 Agosto: Top Secret Ufo: Rivelazioni, Stagione 1

4 Agosto: Cocaine Cowboys: The Kings Of Miami, Miniserie

10 Agosto: Untold: Rissa In Nba, Miniserie

11 Agosto: Misha And The Wolves

15 Agosto: Alla Ricerca Della Bomba Di Hitler

17 Agosto: Untold: Patto Con Il Diavolo

18 Agosto: Memorie Di Un Omicida: I Nastri Di Nilsen

24 Agosto: Untold: Caitlyn Jenner

31 Agosto: Untold: Corruzione Sul Ghiaccio

