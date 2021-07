The Witcher 2 su Netflix: uscita

Dopo ben 158 giorni dall’inizio della produzione, la serie fantasy The Witcher ha finito le riprese della seconda stagione e sarà disponibile su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo da venerdì 17 dicembre 2021. L’atteso annunciato è stato dato durante il panel “Carte del Destino del WitcherCon (il primo evento virtuale di Netflix e CD Projekt Red), insieme ai membri del cast Anya Chalotra, Freya Allan, Mimî M Khayisa e Paul Bullion, e alla showrunner e produttrice esecutiva Lauren Schmidt Hissrich. Ricordiamo che le puntate sono state girate in 15 diverse località del Regno Unito e hanno visto lavorare 89 membri del cast, circa 1.200 membri della troupe e tantissimi nuovi mostri. Ad inizio aprile la famosa piattaforma di streaming ha pubblicato un video speciale dal set con il cast ed i tecnici guidati dalla showrunner Lauren Schmidt Hissrich felici per aver terminato le le riprese di questo attesissimo secondo capitolo.

The Witcher 2 su Netflix: trama

The Witcher è una serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller ed è la storia epica di una famiglia e del suo destino. “La storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo de Il Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili”, si legge nella sinossi ufficiale. In queste nuove puntate vedremo Geralt di Rivia portare Ciri nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d’infanzia, Kaer Morhen, convinto però che Yennefer sia morta nella battaglia di Colle Sodden. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente combattono per la supremazia fuori dalle sue mura, Geralt di Rivia deve difendere la ragazza da qualcosa di molto più difficile: il misterioso potere dentro di sé.

The Witcher 2 su Netflix: protagonisti

Nel cast troviamo protagonisti della prima stagione: Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Lilly Cooper, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer e Therica Wilson-Read. Si aggiungono Adjoa Andoh nel ruolo di Nenneke, Cassie Clare nel ruolo di Phillippa Eilhart, Liz Carr nel ruolo di Fenn, Graham McTavish nel ruolo di Dijkstra, Kevin Doyle nel ruolo di Ba’lian, Simon Callow nel ruolo di Codringher e Chris Fulton nel ruolo di Rience. E ancora Yasen Atour nel ruolo di Coen, Agnes Born nel ruolo di Vereena, Paul Bullion nel ruolo di Lambert, Basil Eidenbenz nel ruolo di Eskel, Aisha Fabienne Ross nel ruolo di Lydia, Kristofer Hivju nel ruolo di Nivellen, Mecia Simson nel ruolo di Francesca e Kim Bodnia nel ruolo di Vesemir.