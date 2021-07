30 rock è tra le nuove serie tv in arrivo su Netflix ad agosto 2021. L’inizio di un nuovo mese, significa una nuova lista di film e programmi TV da vedere sulla piattaforma. Ed anche ad agosto quest’ultima non ci lascerà a bocca asciutta regalandoci tutte e 7 le stagioni di 30 Rock, lo show che fornisce uno sguardo satirico sulla vita dietro le quinte di uno spettacolo di sketch comici dal vivo. 30 rock è stata nominata per più di 100 Emmy Awards ed ha vinto undici Primetime Emmy e sei Golden Globe. Prima di entrare nel dettaglio di cast e trama, vi sveliamo una curiosità. 30 Rock è l’abbreviazione di 30 Rockefeller Plaza a New York City, ovvero la sede degli studi della NBC.

30 rock, trama

30 Rock si svolge dietro le quinte di un fittizio spettacolo di sketch dal vivo in onda sulla NBC parodiando sia l’azienda che l’America aziendale. Liz Lemon, capo saggista e showrunner del programma intitolato “The Girlie Show”,si indigna quando questo viene rilevato da un dirigente che vuole stravolgerlo, e lo fa fin da subito assumendo una nuova star, Tracy Jordan. Quest’ultimo, eccentrico e movimentato, prende così il posto di Jenna Moroney, vecchia protagonista nonché cara amica di Liz. La trama si occupa delle vicende di Liz alle prese con il nuovo arrivato ed una serie di altri particolari collaboratori. Dopo aver intrattenuto i suoi fan con ben 138 episodi, lo spettacolo si è concluso nel 2013.

Il cast di 30 rock

Tina Fey interpreta Liz Lemon, mentre Alec Baldwin veste i panni del personaggio di Jack Donaghy, pensato dalla Fey come un “capo conservatore prepotente” e, difatti, nella serie diventa dirigente della NBC. Jane Krakowski è la star del The Girlie Show Jenna Maroney, sostituita dal famoso attore Tracy Jordan, interpretato da Tracy Morgan. A fare la loro comparsa nello show c’è anche una lunga serie di guest star come Oprah Winfrey, Jennifer Aniston e Salma Hayek.

30 rock su Netflix, quando?

La serie sarà disponibile su Netflix a partire dal 1 agosto prossimo, per iniziare il nuovo mese all’insegna della leggerezza e del divertimento.

