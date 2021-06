Catalogo Netflix Luglio 2021: film e serie TV

Pronti per il nuovo catalogo di Netflix previsto per luglio? Giugno sta per volgere al termine ma, fortunatamente, la programmazione di Netflix non va in vacanza e ci riserva sempre grandi novità tra film, serie tv e docuserie. Se siete curiosi di conoscere cosa ci aspetta sulla piattaforma di streaming nel futuro, continuate a leggere!

Netflix Luglio 2021: il catalogo

Ormai siamo in piena estate: fa sempre più caldo e, chi non lavora, riesce a concedersi qualche giornata in spiaggia, specie in considerazione delle tanto agognate riaperture e della fine dell’obbligo del coprifuoco e, a giorni, di quello delle mascherine all’aperto. Ma chi ancora non ha la fortuna di potersi concedere qualche giorno al mare e resta a casa non deve disperare perché su Netflix stanno arrivando nuovi film e serie tv. Quali sono i titoli nuovi per luglio 2021?

Catalogo Netflix Luglio 2021: i film in arrivo

Eccoci con le ultime news riguardanti i film in arrivo su Netflix a luglio. Stay tuned!

Labyrinth; The Legend Of Zorro; Lo specialista; Leatherface – Il massacro ha inizio; Non aprite quella porta; Turistas; Audible (1 luglio 2021)

Fear Street parte 1; In vacanza su Marte (2 luglio 2021)

Major Grom: il medico della peste (7 luglio 2021)

Fear Street parte 2; The Water Man; Come sono diventato un supereroe (9 luglio 2021)

Croce e delizia (11 luglio 2021)

A Classic Horror Story; Guida alla famiglia perfetta (14 luglio 2021)

Fear Street parte 3 (16 luglio 2021)

Trollhunters: L’ascesa dei Titani (21 luglio 2021)

L’ultima lettera d’amore; Blood Red Sky (23 luglio 2021)

L’ultimo mercenario (30 luglio 2021)

Catalogo Netflix Luglio 2021: le serie tv in arrivo

E dopo i film, eccoci le ultime news sulle serie tv in arrivo:

Generazione 56k, Stagione 1 (1 luglio 2021)

Young Royals, Stagione 1 (1 luglio 2021)

Legends of Tomorrow, Stagione 5 (1 luglio 2021)

Mortale, Stagione 2 (2 luglio 2021)

All Mine, Stagione 1 (4 luglio 2021)

We The People – Alla Scoperta Della Democrazia Americana, Stagione 1 (4 luglio 2021)

La Guerra Dei Vicini, Stagione 1 (7 luglio 2021)

Pantano, Stagione 2 (7 luglio 2021)

Atypical, Stagione 4 (9 luglio 2021)

Biohacker, Stagione 2 (9 luglio 2021)

La Cuoca Di Castamar, Stagione 1 (9 luglio 2021)

Virgin River, Stagione 3 (9 luglio 2021)

The Good Doctor, Stagioni 1-3 (13 luglio 2021)

Non Ho Mai… , Stagione 2 (15 luglio 2021)

Kingdom: Ashin Of The North, Speciale (23 luglio 2021)

Sky Rojo, Stagione 2 (23 luglio 2021)

Outer Banks, Stagione 2 (30 luglio 2021)

Catalogo Netflix luglio 2021, docuserie e show televisivi

Big Timber – I Taglialegna, Stagione 1 (2 luglio 2021)

I Think You Should Leave With Tim Robinson, Stagione 2 (6 luglio 2021)

Cat People, Stagione 1 (7 luglio 2021)

I Migliori Amici Dell’uomo, Stagione 2 (7 luglio 2021)

Elize Matsunaga: C’era Una Volta Un Crimine, Stagione 1 (8 luglio 2021)

Lee Su-Geun: The Sense Coach (9 luglio 2021)

Come Diventare Tiranni, Stagione 1 (9 luglio 2021)

Naomi Osaka, Stagione 1 (13 luglio 2021)

Heist: Rapine Incredibili, Stagione 1 (14 luglio 2021)

