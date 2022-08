Catalogo Netflix Settembre 2022: film e serie tv

Netflix Settembre 2022, film e serie tv: il catalogo

A settembre sono davvero tante le novità per tutti gli appassionati di film e serie tv: su Netflix stanno per arrivare molti titoli da segnare in agenda. Ricordiamo che questo servizio di streaming ha un costo di 7,99 euro al mese per l’account Base, mentre l’account Standard che ha il costo di 12,99 euro al mese e l’account Premium che ha il costo di 17,99 euro al mese. Segnaliamo, ovviamente, il debutto della tanto attesa quinta stagione di Skam Italia, serie molto amata dagli adolescenti e non che affronta delle tematiche attuali e di accettazione di se stessi. StudentVille ha partecipato alla presentazione stampa in anteprima: “”Mi sono messo a dieta per dare l’idea di un corpo più fragile. È stata una sorpresa anche per me questo personaggio: è stato qualcosa di nuovo, qualcosa di inaspettato. È stato un onore interpretarlo, anche se la tematica è complessa e nuova“, ha dichiarato il protagonista Francesco Centorame.

Catalogo Netflix Settembre 2022: tutti i film

Pronti a scoprire quali sono i film in arrivo a settembre? Mettetevi comodi, tante novità in arrivo:

1° settembre: Paura e delirio a Las Vegas, La rivincita delle bionde, Non ci resta che piangere, Vicini per Forza, Love in the Villa

Ely + Bea, Il Festival dei cantastorie 6 settembre: Get Smart With Money: come gestire meglio le tue finanze

The Anthrax Attacks: l’indagine sul killer dell’antrace 9 settembre: Judas and the Black Messiah, Senza limiti, End of the road

Fino alla cima 16 settembre: Skandal! Il caso Wirecard, Do Revenge, La casa tra le onde

Patton Oswall: We All Scream 23 settembre: Lou, ATHENA

Fullmetal Alchemist: Alchimia finale 26 settembre: Morbius

Blonde 30 settembre: Entergalactic, Rainbow

Catalogo Netflix Settembre 2022: le serie tv

E ora passiamo alle serie tv, con tante attese e delle novità. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?