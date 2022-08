Skam Italia 5 in streaming: come vederlo

Skam Italia 5 in streaming: da quando

La quinta stagione di Skam Italia arriva su Netflix a partire dal 1° settembre:a cavallo tra liceo e università, proseguono gli intrighi dei famosi protagonisti della serie tanto amata dai giovanissimi e non ora affiancati da un nuovo gruppo di personaggi femminili. Al centro della nuova stagione, la storia di Elia (Francesco Centorame) e la sua ansia da prestazione. La serie composta da 10 episodi sarà disponibile su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Ricordiamo che questo servizio di streaming ha un costo di 7,99 euro al mese per l’account Base, mentre l’account Standard che ha il costo di 12,99 euro al mese e l’account Premium che ha il costo di 17,99 euro al mese.

Skam Italia 5 in streaming: trama ufficiale

Ecco la trama ufficiale di Skam Italia 5:

Elia le ha tutte: è bello, simpatico, intelligente, popolare ed è il cantante di un gruppo. Stuoli adoranti di ragazze del suo liceo non vedrebbero l’ora di uscire con lui, eppure non ha mai avuto una relazione seria. “Sei un puttaniere” pensano tutte. Ma è davvero così? Ovviamente no. Come sempre le cose sono più complicate di come appaiono. Ed è proprio sulla complessità della vita di Elia che si concentrerà la quinta stagione di Skam Italia. Vergogna. Pressione sociale. Un senso di alterità rispetto ai propri amici. Nella nuova stagione i temi cardine della serie si intrecciano con ciò che Elia vive in prima persona

Skam Italia 5 in streaming: dichiarazioni dalla conferenza stampa

Oltre a Francesco Centorame (Elia) tornano Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Giancarlo Commare (Edoardo), Rocco Fasano (Niccolò), Ibrahim Keshk (Rami), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Mehdi Meskar (Malik), Greta Ragusa (Silvia), Ludovico Tersigni (Giovanni), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino). Esordiscono in questa stagione Lea Gavino (Viola) e Nicole Rossi (Asia). Alcuni di loro hanno presenziato alla conferenza stampa di presentazione che si è svolta a Roma nella mattinata di lunedì 29 settembre e a cui ha partecipato anche StudentVille. “Mi sono messo a dieta per dare l’idea di un corpo più fragile. È stata una sorpresa anche per me questo personaggio: è stato qualcosa di nuovo, qualcosa di inaspettato. È stato un onore interpretarlo, anche se la tematica è complessa e nuova“, ha dichiarato proprio Francesco Centorame. “Skam è un progetto onesto e sincero, inoltre ha un ruolo sociale che è fondamentale. Sia per accompagnare i giovani ragazzi in un percorso di accettazione, sia per cambiare la visione delle donne“, ha aggiunto la new entry Lea Gavino.