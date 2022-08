Grease in streaming: il film cult e la morte di Olivia Newton-John

Una notizia ha sconvolto il mondo dello spettacolo nella giornata di lunedì 8 agosto 2022: a 73 anni è morta l’attrice Olivia Newton-John. L’annuncio è stato dato nel corso della serata dal marito attraverso una nota, dicendo che l’artista è morta “serenamente nella suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici“. Olivia Newton-John era malata da tempo di cancro, nel dettaglio un tumore al seno da quasi 30 anni. Ovviamente è impossibile non ricordarla in Grease, film cult con John Travolta. Proprio l’attore ha voluto ricordarla con un post social: “Ci rivedremo ancora lungo il cammino e saremo di nuovo uniti, di nuovo insieme. Sono sempre stato tuo dal primo momento in cui ti ho vista e lo sarò sempre. Il tuo Danny, il tuo John“. Ma dove è possibile rivedere Grease in streaming?

Grease in streaming: dove vederlo con un abbonamento

Grease è disponibile su ben tre piattaforme video on demand in abbonamento: stiamo parlando di Netflix, Prime Video e Tim Vision. Il film è disponibile in catalogo ovviamente dopo aver proceduto alla sottoscrizione di un abbonamento mensile oppure annuale. Ricordiamo che a partire dal 15 settembre per quanto riguarda Amazon Prime Video la tariffa mensile standard passerà da 3,99 euro a 4,99 euro, mentre la tariffa annuale standard passerà da 36 euro a 49,90 euro. Per quanto riguarda la tariffa studenti, l’abbonamento mensile passerà da 1,99 euro a 2,49 euro, mentre quello annuale da 18 euro a 24,95 euro. Netflix ha un costo di 7,99 euro al mese per l’account Base, mentre l’account Standard che ha il costo di 12,99 euro al mese e l’account Premium che ha il costo di 17,99 euro al mese. Infine TIMVision ha un costo di 6,99 euro al mese.

Grease in streaming: dove noleggiarlo

Per tutti quelli che non vogliono sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale, Grease è disponibile anche a pagamento in noleggio o acquisto streaming su altre piattaforme specializzate: in questo caso parliamo di Google Play Film, Apple Tv e YouTube. Su Google Play e su Youtube il musical è disponibile a 2,99 euro in SD e 3,99 in HD, mentre per l’acquisto sono 7,99 euro in SD e 11,99 euro in HD. Su Apple TV, invece, si può noleggiare a 3,99 oppure acquistare a 7,99.

