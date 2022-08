Chef's Table: Pizza in streaming, come vederlo

Chef’s Table: Pizza in streaming, cos’è

Poche ore fa Netflix ha annunciato una nuova docu serie dal titolo Chef’s Table:Pizza. In realtà si tratta di un format già noto che però questa volta dedica ampio spazio al mondo della pizza. In questo nuovo viaggio nell’arte culinaria, a rappresentare il nostro Paese troviamo gli chef Gabriele Bonci e Franco Pepe. Dall’Italia al Giappone, da Portland a Phoenix, il pubblico entrerà nella realtà delle cucine degli chef che, con la loro creatività, elevano questo piatto della nostra tradizione ad una forma di arte grazie ai loro sapori unici, i loro background stimolanti e la passione per dare vita ad un piatto perfetto.

Chef’s Table: Pizza in streaming su Netflix

La serie composta da 6 episodi sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 7 settembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Ricordiamo che questo servizio di streaming ha un costo di 7,99 euro al mese per l’account Base, mentre l’account Standard che ha il costo di 12,99 euro al mese e l’account Premium che ha il costo di 17,99 euro al mese. Nel corso di queste puntate vedremo alternarsi sei chef differenti che presenteranno la propria visione e interpretazione della pizza: nel dettaglio vedremo Chris Bianco (Phoenix, Arizona, USA), Gabriele Bonci (Roma, Italia), Ann Kim (Minneapolis, Minnesota, USA), Franco Pepe (Caiazzo, Italia), Yoshihiro Imai (Kyoto, Giappone) e Sarah Minnick (Portland, Oregon, USA). Allora scopriamo qualcosa di più sui due rappresentanti del Bel Paese!

Chef’s Table: Pizza, chi sono Gabriele Bonci e Franco Pepe

Per l’Italia troviamo Gabriele Bonci, uno degli chef più famosi dello Stivale diventato famoso grazie alle variazioni stravaganti e fantasiose della specialità romana della pizza in teglia – cotta in padella e tagliata a misura con le forbici – realizzate sul piccolo schermo. Proprio in televisione ha passato decenni affascinando i telespettatori, senza dimenticare Pizzarium, l’iconica pizzeria di Bonci che si trova al centro della Capitale, a due passi da Città del Vaticano. Franco Pepe invece ha una tradizione di famiglia per quanto riguarda l’impasto e il mondo della pizza, infatti suo nonno era un fornaio, mentre suo padre un pizzaiolo. Lui e i suoi fratelli hanno proseguito questo percorso e attualmente Franco viene considerato uno dei più grandi pizzaioli nel mondo, famoso per il suo impasto unico, impastato a mano, i suoi condimenti creativi che ricordano e rivisitano le classiche ricette italiane, e la sua dedizione nel nobilitare il mestiere di fare la pizza.