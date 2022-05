Concerto Primo Maggio 2022: news

Comincia il conto alla rovescia per il Concerto del Primo Maggio 2022 a Roma, il tradizionale appuntamento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, che andrà in onda in diretta su RAI 3 e Rai Radio2 domenica 1 maggio dalle ore 15.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00. L’intera manifestazione sarà disponibile anche su RaiPlay, sia in streaming che on demand. Più di 6 ore di musica live, testimonianze e riflessioni per uno spettacolo imprevedibile e ricco di colpi di scena che vedrà tornare protagonista Piazza San Giovanni.

Concerto Primo Maggio 2022: la scaletta

Kateryna Pavlenko, “Imagine”

Ingresso Ambra Angiolini

Esibizione dei GO_A

Bandabardò e Cisco

Gero Riggio

Sinkro

Giorgieness

Mira

Mille

Ramona Flowers

Mobrici

BigMama

Claver Gold

Hu

Rovere

VV

Angelina Mango

Mr. Rain

Fasma

Deddy e Caffellatte

Mecna

Dalle 17.40 alle 19.00

Bresh

Rancore

Psicologi

Venerus

Coma_Cose

Le Vibrazioni

Valerio Lundini & I Vazzanikki

Dalle 20.00 alle 24.00

La Rappresentante di Lista

Max Pezzali

Ariete

Coez

Ornella Vanoni

Notre Dame De Paris

Marco Mengoni

Carmen Consoli

Rkomi

Luchè

Luca Barbarossa & Extraliscio

Mara Sattei

Gazzelle

Fabrizio Moro

Enrico Ruggeri

Ospiti sul palco anche Barbascura, Francesca Barra e Claudio Santamaria, Giovanna Botteri, Marco Paolini, Riccardo Iacona, Stefano Massini e Valerio Lundini con la sua band Vazzanikki. Non può partecipare, come annunciato in precedenza, Clementino e nemmeno Willie Peyote, visto che alcuni componenti del suo gruppo sono risultati positivi al Covid. Anche la presenza di Ambra Angiolini alla conduzione è stata messa in discussione fino all’ultimo momento in attesa di un tampone negativo che è arrivato nel pomeriggio di sabato 30 aprile, dopo la consueta conferenza stampa di presentazione della manifestazione.

Concerto Primo Maggio 2022: novità

“La musica unisce le generazioni ed è un grande strumento di inclusione sociale. Attraverso la musica vogliamo veicolare un messaggio di speranza e di fiducia nei giovani per costruire un mondo migliore senza steccati, divisioni, emarginazione sociale. Dobbiamo batterci insieme per far cessare la guerra, continuando a sostenere concretamente il popolo ucraino , come stiamo facendo con le nostre sottoscrizioni nei luoghi di lavoro. Ma bisogna anche favorire le condizioni per il lavoro sicuro, stabile, dignitoso. Dobbiamo consentire a giovani e donne di costruire un proprio progetto di vita”, ha dichiarato la Segretaria Confederale organizzativa della Cisl , Daniela Fumarola alla Conferenza stampa di presentazione del Concertone.

