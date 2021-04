Concerto Primo Maggio a Roma: le origini

Il Concerto del Primo Maggio è uno degli appuntamenti storici degli appassionati di musica. La prima edizione è andata in scena nel 1990 da Piazza San Giovanni in Laterano e solo quest’anno andrà in scena invece dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica sempre nella Capitale, ma senza pubblico (lo scorso anno invece tutte le esibizioni erano state registrate già in precedenti in diverse città italiane). L’evento viene organizzato da CGIL, CISL e UIL e viene soprannominato Concertone per via della sua durata, visto che inizia intorno alle 14.00 e finisce a mezzanotte. Tanti sono gli artisti che si sono esibiti nel corso di questi 30 anni, ma quali sono quelli indimenticabili?

Leggi anche:

Concerto Primo Maggio: 10 artisti top che hanno cantato

Abbiamo stilato per voi una top 10 dei migliori artisti che si sono esibiti sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma: