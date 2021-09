E’ uno dei film più attesi dell’inverno: Don’t look up è la commedia di Adam McKay con un cast pieno zeppo di celebrità (Leonardo Di Caprio e Meryl Streep sono solo un paio di nomi). Tra i personaggi, invece, una studentessa laureata in astronomia e il suo professore, alle prese con l’inevitabile schianto di una cometa sulla terra. Dal trailer all’uscita, ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Il cast di Don’t Look up

Come anticipato, il cast è stellare, raccoglie una serie di celebrities di tutto rispetto che non possono che far crescere un’impaziente attesa. Un cast così impressionante è probabilmente dovuto in gran parte al successo del regista Adam McKay, i cui film precedenti The Big Short e Vice sono stati acclamati universalmente.

Eccolo al completo:

Leonardo DiCaprio nei panni del Dr. Randall Mindy

nei panni del Dr. Randall Mindy Jennifer Lawrence , interpreta Kate Dibiasky

, interpreta Kate Dibiasky Cate Blanchett è invece Brie Evantee

è invece Brie Evantee Meryl Streep interpreta Janie Orlean

interpreta Janie Orlean Rob Morgan il Dr. Clayton “Teddy” Oglethorpe

Jonah Hill, Jason Orleans

Mark Rylance sarà Peter Isherwell

Tyler Perry come Jack Bremmer

Timothée Chalamet interpreta Yule

interpreta Yule Ron Perlman il colonnello Drask

Ariana Grande sarà Riley Bina

sarà Riley Bina Chris Evans sarà un piccolo cameo nel film

Il trailer

Una piccola anticipazione del film scritto e diretto per lo schermo dal premio Oscar Adam McKay (“The Big Short”), la potete avere vedendone il trailer.

Don’t Look Up, uscita

Dont’t look up arriverà nei cinema venerdì 10 dicembre 2021. Tranquilli, però: attendendo solo due settimane potrete vederlo su Netflix comodamente sul divano di casa a partire da venerdì 24 dicembre 2021.

La trama di Don’t Look Up

La studentessa di astronomia Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), insieme al suo professore, il dottor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), fanno l’inaspettata scoperta di una cometa in orbita nel sistema solare. Ciò che suscita da subito grande preoccupazione è il fatto che questa sia in rotta di collisione con la Terra. Ma nessuno sembra dare la giusta importanza all’evento, che potrebbe rivelarsi catastrofico.

Con l’aiuto della dottoressa Oglethorpe, Kate e Randall intraprendono un tour mediatico che li porta dall’ufficio di un indifferente presidente Orlean e del figlio Jason alla radio The Daily Rip, uno spettacolo condotto da Brie (Cate Blanchett, ci siamo capiti?) e Jack (Tyler Perry). Come finirà non è dato saperlo, almeno non fino al 10 dicembre prossimo, data di uscita del film.

Della trama di quest’ultimo, Di Caprio ha detto:

“Quando ho letto la sua sceneggiatura, sapevo che era incredibilmente unica, poiché ha toccato una corda importante riguardo al mondo moderno in cui viviam. […]Adam ha tessuto un messaggio incredibilmente tempestivo sulla società, su come comunichiamo, sulle nostre priorità attuali e sulla crisi climatica in un film assurdamente divertente ma importante”.

