Pride Month 2021: la storia

Se pensiamo al mese di giugno ci viene in mente il Pride Month che celebra il mese dedicato all’orgoglio delle persone LGBTQIA. Perchèa giugno? Perchè il primo pride della storia è stato a giugno a New York nella sera tra il 27 e il 28 giugno 1969 quando la polizia fa irruzione in un bar gay. Per la precisione ci troviamo al Greenwich Village, quella sera, dopo le solite irruzioni delle forze dell’ordine, i presenti decidono di non subire. E si ribellano. Netflix consiglia 30 titoli a tema per tutto il mese e per i suoi abbonati, scopriamo quali sono.

Pride Month 2021: i 30 titoli consigliati da Netflix

Per celebrare al meglio il pride month 2021, Netflix suggerisce 30 titoli a tema da guardare per tutto il mese; ecco l’elenco:

Special [serie tv] :

: Skam Italia [serie tv]

Disclosure [documentario]

Sex Education [serie tv]

Chiamami col tuo nome [film]

Non ho mai… [serie tv]

Un amore segreto [film]

Atypical [serie tv]

La vita di Adele [film]

Halston [serie tv]

Elite [serie tv]

L’altra metà [film]

The death and life of Marsha P. Johnson [documentario]

Master of none [serie tv]

Ratched [serie tv]

Orange is the new black [serie tv]

Please like me [serie tv]

Glee [serie tv]

Tales of the city [serie tv]

Circus of books [documentario]

Queer eye [reality]

3o titoli suggeriti da Netflix per il Pride Month: quando guardarli

Se in queste serate di giugno volete trascorrere il vostro tempo sul divano e con i popcorn, potete dare un’occhiata ai 30 titoli che vi abbiamo suggerito e scegliere quello che fa per voi. Tra film e serie tv, c’è tutto quello di cui avete bisogno. Buona visione!

