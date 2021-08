Netflix settembre 2021: film e serie Tv in arrivo

Settembre 2021 è alle porte: sei pronto a scoprire le serie Tv ed i film in arrivo su Netflix? Per ogni appassionato, settembre è un mese di profonda gioia e di ansia allo stesso tempo: finalmente, dopo la pausa estiva, tornano le nuove stagioni o iniziano nuove serie da vedere.

Ovviamente il catalogo Netflix contribuisce ampiamente ad allargare la scelta, e mette gli interessati di fronte a un dilemma esistenziale: riusciremo a stare al passo con tutte le novità? Alla vita sociale abbiamo già rinunciato da un pezzo snobbando gli amici che non amano una serata al cinema o davanti alla TV. Non ci resta che accettare la sfida iniziando proprio dagli arrivi più interessanti.

Catalogo Netflix 2021: le novità di settembre

Il gigante dello streaming continua ad aggiungere contenuti nuovi e originali: il catalogo è in continua espansione, e noi non aspettiamo altro che poterlo finalmente apprezzare. Pronto per le novità principali di settembre su Netflix? Ecco i titoli da non perdere ora che l’autunno si avvicina e il divano sta per tornare ad essere il nostro amico più fidato.

Netflix: Film e Serie TV di settembre 2021

Worth . Tra le uscite più interessanti su Netflix a settembre 2021 c’è senza dubbio c’è questo film di Sara Colangelo con Michael Keaton , Stanley Tucci e Amy Ryan. Un avvocato è alle prese con il tentativo di compensare le famiglie che hanno subito perdite dopo gli attacchi dell’11 settembre.

. Tra le uscite più interessanti su Netflix a settembre 2021 c’è senza dubbio c’è questo film di Sara Colangelo con , Stanley Tucci e Amy Ryan. Un avvocato è alle prese con il tentativo di compensare le famiglie che hanno subito perdite dopo gli attacchi dell’11 settembre. How to Be a Cowboy (Stagione 1) – Netflix Original – Dale Brisby intraprende un viaggio per insegnare al mondo come essere un cowboy.

Dale Brisby intraprende un viaggio per insegnare al mondo come essere un cowboy. Mistero a Crooked House di Agatha Christie – U n thriller corale e ricco di suspense: film del 2017 con Glenn Close e Gillian Anderson, è finalmente a disposizione su Netflix per la gioia di tutti i fans del genere.

n thriller corale e ricco di suspense: film del 2017 con Glenn Close e Gillian Anderson, è finalmente a disposizione su Netflix per la gioia di tutti i fans del genere. Kuroko’s Basketball (Stagione 3) – La terza stagione di uno degli anime sportivi più famosi.

La terza stagione di uno degli anime sportivi più famosi. Marshall – Il film biografico incentrato sulla vita di Thurgood Marshall, il primo membro nero della Corte Suprema degli Stati Uniti.

Il film biografico incentrato sulla vita di Thurgood Marshall, il primo membro nero della Corte Suprema degli Stati Uniti. Letters to Juliet – Romantiche a rapporto: se siete sognatrici incallite, è la commedia che fa per voi. E’ basata sul romanzo bestseller di Lisa e Ceil Friedman.

Romantiche a rapporto: se siete sognatrici incallite, è la commedia che fa per voi. E’ basata sul romanzo bestseller di Lisa e Ceil Friedman. Welcome Home: Roscoe Jenkins – Film commedia americano del 2008 con Nicole Ari Parker, Martin Lawrence, Margaret Avery e molti altri.

Film commedia americano del 2008 con Nicole Ari Parker, Martin Lawrence, Margaret Avery e molti altri. The Boss: Anatomy of a Crime – Un dramma criminale che segue un lavoratore e il suo modo di salire più in alto nel mondo dei criminali.

Un dramma criminale che segue un lavoratore e il suo modo di salire più in alto nel mondo dei criminali. Q-Force (Stagione 1) – Netflix Original – Serie animata creata da Michael Schur e Sean Hayes. Sta seguendo un’unità speciale composta da spie LGBTQ+ sotto copertura.

Serie animata creata da Michael Schur e Sean Hayes. Sta seguendo un’unità speciale composta da spie LGBTQ+ sotto copertura. Hotel Del Luna (Stagione 1) – La serie TV fantasy segue le vicende all’interno di un hotel destinato a coloro che sono morti.

La serie TV fantasy segue le vicende all’interno di un hotel destinato a coloro che sono morti. Money Heist / La Casa de Papel (Stagione 5 – Parte 1) – Netflix Original – La quinta e ultima stagione della serie spagnola che ha appassionato milioni di fan. Sarà all’altezza delle aspettative?

La quinta e ultima stagione della serie spagnola che ha appassionato milioni di fan. Sarà all’altezza delle aspettative? Conto alla rovescia: Inspiration 4 Mission to Space – Il documentario segue la missione spaziale di SpaceX alla quale parteciperanno quattro civili.

Il documentario segue la missione spaziale di SpaceX alla quale parteciperanno quattro civili. Blood Brothers: Malcolm X e Muhammad Ali – Netflix Original – E’ l’imperdibile documentario dedicato a Malcolm X e Muhammad Ali. Basato sul libro di Johnny Smith, racconta la relazione tra le due leggende.

E’ l’imperdibile documentario dedicato a Malcolm X e Muhammad Ali. Basato sul libro di Johnny Smith, racconta la relazione tra le due leggende. Lucifer (Stagione 6) – Netflix Original – Anche Lucifer giunge alla sua fine. La sesta, ed ultima stagione della serie, ci ha riservato un finale epico.

Anche Lucifer giunge alla sua fine. La sesta, ed ultima stagione della serie, ci ha riservato un finale epico. Schumacher – Netflix Original – Il leggendario pilota della Formula 1, racconta la sua vita in questo interessante documentario su Netflix dal 15 settembre.

Il leggendario pilota della Formula 1, racconta la sua vita in questo interessante documentario su Netflix dal 15 settembre. Sex Education (Stagione 3) – Netflix Original – Finalmente sta per tornare sugli schermi: al via la terza attesissima stagione della serie TV.

Finalmente sta per tornare sugli schermi: al via la terza attesissima stagione della serie TV. Chicago Party Aunt (Stagione 1) – Netflix Original – Sì,, è una serie animata, ma è destinata ad un pubblico di adolescenti/adulti. Datele una possibilità. U

Sì,, è una serie animata, ma è destinata ad un pubblico di adolescenti/adulti. Datele una possibilità. U Confessioni di una ragazza invisibile – Il film racconta di Tete, una giovane ragazza – intelligente ma un po’ goffa – all’arrivo in una nuova scuola. Lei farà di tutto per adattarsi, ma non tutti sono d’accordo…

Il film racconta di Tete, una giovane ragazza – intelligente ma un po’ goffa – all’arrivo in una nuova scuola. Lei farà di tutto per adattarsi, ma non tutti sono d’accordo… Sounds Like Love – Netflix Original – Una commedia romantica con Maria Valverde e Alex Gonzales.

Una commedia romantica con Maria Valverde e Alex Gonzales. Love 101 (Stagione 2) – Netflix Original – Una serie Netflix originale turca incentrata su un gruppo di studenti delle scuole superiori alle prese con amore e amicizia.

