Eccoci con i film dell’estate 2021 da vedere al cinema. Già, perché nonostante faccia caldissimo e l’esigenza di stare all’aperto sia forte, alcuni di noi prediligono ancora il cinema. Non c’è niente di meglio che entrare in una sala cinematografica, sedersi sulle comode poltrone con una busta di patatine o di popcorn, una bibita fresca, e godersi lo spettacolo che un buon film è in grado di offrire. Ed allora eccovi accontenti: di seguito alcuni dei più bei film da vedere nell’estate 2021 al cinema, le nuove uscite che non aspettano altro che di essere viste di fronte al grande schermo.

Estate 2021, i film da vedere al cinema

Per concludere la nostra piacevole chiacchierata che riguarda i film in uscita nell’estate 2021, vogliamo darvi qualche consiglio, o meglio suggerimento, su quando andare al cinema. La stagione è molto calda, durante il giorno è meglio andare a mare, ma la sera non vi andrebbe di chiudervi nelle sale cinematografiche al fresco, con l’aria condizionata? Ecco, per vedere un buon film, il momento ideale della giornata è la sera, quando potete rilassarvi e dimenticare la giornata che avete vissuto e i problemi e i pensieri che vi hanno accompagnato. Ecco i film che vi aspettano.

Zola

Forse non tutti lo sanno, ma il film è stato ispirato da un tweet diventato virale in tempo reale. Il thread era di una donna di nome A’Ziah King (alias “Zola”): iniziava con quattro foto della donna insieme ad un’altra con il commento “Y’all wanna hear a story about why me & this bitch here fell out???????? It’s kind of long but full of suspense.” E non stava scherzando: ne è seguita una storia ricca di colpi di scena che vedrete nel film. Niente spoiler.

Storm boy, il ragazzo che sapeva volare

Uscito il 24 giugno, “Storm Boy – Il ragazzo che sapeva volare”, racconta dell’emozionante amicizia tra un ragazzino e un pellicano. La trama è ambientata nel Coorong National Park dell’Australia Meridionale. Una favola ecologica da vedere in famiglia.

Penguin Bloom

Tratto dal romanzo Penguin Bloom – l’uccellino che salvò la nostra famiglia, di Cameron Bloom e Bradley Trevor Greive, racconta la storia vera di Samantha Bloom (interpretata da Naomi Watts). La donna, feritasi gravemente e rompendosi la colonna vertebrale in due punti rimane paralizzata, con tutte le drammatiche conseguenze del caso. Quando i suoi figli portano a casa un pulcino di gazza ferito, Samantha inizia a prendersene cura e, poco alla volta, grazie a questa nuova amicizia, trova un nuovo scopo di vita.

Falling

Diretto da Viggo Mortensen, “Fallen” racconta la storia di Willis, costretto a lasciare la fattoria dove vive per trasferirsi a casa di suo figlio John, che vive in California insieme al suo compagno e la loro figlia Mónica. Si scontrerà, qui, con una cultura molto lontana dalla sua, con tutte le ripercussioni del caso.

The Suicide Squad – Missione Suicida

Diretto da James Gunn, racconta dei super cattivi Harley Quinn, Bloodsport, Rick Flag, Captain Boomerang, Peacemaker detenuti presso il penitenziario di Belle Reve, dove insieme ad altri criminali si uniscono alla Task Force X per evadere. Come andrà a finire?

