La quarta è appena stata rilasciata da Netflix, ma già si parla della 5 stagione di Elite. Filmata consecutivamente alla precedente, le riprese si sono già concluse. Se avete appena fatto una maratona degli 8 episodi della 4 stagione, dunque, non iniziate a disperarvi. Ecco tutto quello che si sa attualmente sulla data di uscita, sul cast e sulla trama.

Elite Netflix, quando esce la 5 stagione

La buona notizia è che non dovrai aspettare molto, in quanto Netflix l’ha già confermata nel febbraio 2021, prima ancora del rilascio della 4. Già, perché la troupe ha iniziato le riprese immediatamente dopo la fine di questa. Riprese che sono terminate il 15 giugno. Purtroppo, però, non è stata comunicata una data di uscita della quinta stagione. Tuttavia, il fatto che sia già stata girata, non dovrebbe fare disperare troppo i fan. Considerando come la stagione 3 sia uscita a marzo 2020 e la 4 il 18 giugno 2021, è possibile che la 5 esca intorno alla metà del 2022. Non ci resta che aspettare la conferma ufficiale.

Il cast della 5 stagione di Elite

La serie tv creata da Carlos Montero e Darío Madrona, segue la vita degli studenti di una scuola secondaria privata di Madrid. Nel corso del tempo si è guadagnata un numero considerevole di fan, grazie anche al cast pieno di artisti internazionali. La quarta stagione ha introdotto quattro nuovi studenti insieme a due personaggi adulti. Gli spoiler riguardanti la quinta sono ancora pochi, ma sono già stati annunciati due nuovi membri del cast. Si tratta di Valentina Zenere, attrice di origine argentina, e del brasiliano André Lamoglia. La prima interpreterà Sofía, il secondo Gonzalo. Netflix ha anche assunto l’attore francese Adam Nourou: interpreterà un nuovo personaggio di nome Eric.

La trama

I nuovi episodi si baseranno sulla fine della quarta stagione e si concentreranno, ancora una volta, sulla famiglia Blanco Commerford. La quinta stagione riporterà presumibilmente in vita personaggi minori. C’è da aspettarsi che diversi vengano smascherati per il loro comportamento ipocrita. Insomma, stay tuned!

