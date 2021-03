Il 19 marzo è alle porte: siete pronti per celebrare la Festa del papà, magari dedicandogli una delle canzoni italiane a tema più belle? Il giorno di San Giuseppe è la data nella quale si festeggiano i papà di tutto il mondo e, proprio in questi giorni, ogni figlio è alla ricerca di un regalo, un pensiero o anche solo un gesto da donare al proprio padre.

A volte per arrivare dritti dritti al cuore in una persona non servono azioni eclatanti, basta semplicemente una sorpresa, un gesto, anche solo una piccola parola per rendere ancora più speciale il rapporto con il proprio genitore. Per questo motivo vi consigliamo 10 canzoni italiane per i papà pronte ad emozionarli o anche solo a suscitare in loro bei ricordi.

Le canzoni sono possono aiutarci ad esprimere i nostri sentimenti e, in pochi minuti, sono in grado di trasmettere sensazioni ed emozioni che forse a parole non riusciremmo mai a descrivere. Prendete spunto da quelle che vi suggeriamo sotto. Perché non farne una bella playlist?

Canzoni per la Festa del papà italiane tra le più belle

Iniziamo la carrellata di canzoni da dedicare al papà: avete preparato i fazzoletti? Già, perché le frasi di alcuni testi sono veramente emozionanti, vi sfidiamo a non versare anche solo una piccola lacrima. Chissà cosa ne penserà il papà di turno…

La canzone del padre – Fabrizio De André. “C’è lì un posto, lo ha lasciato tuo padre Non dovrai che restare sul ponte E guardare le altre navi passare Le più piccole dirigile al fiume E più grandi sanno già dove andare” Viaggio con te – Laura Pausini. “Ho imparato il tuo coraggio e ho capito la timida follia del tuo essere unico perché sei la meta del mio viaggio per me…” Sei forte papà – Gianni Morandi “Ma questa mia roulotte mi sembra l’Arca di Noè Però ci si sta (sei forte papà!) Stringendosi un po’.” E un giorno – Francesco Guccini. “Sentirai che tuo padre ti è uguale Lo vedrai un po’ folle, un po’ saggio Nello spendere sempre ugualmente paura e coraggio.” Com’è profondo il mare – Lucio Dalla. “Babbo, che eri un gran cacciatore Di quaglie e di fagiani Caccia via queste mosche Che non mi fanno dormire Che mi fanno arrabbiare.” Patapan – Claudio Baglioni. “Ti ricordi pa’ mi tiravi per la mano sul tuo passo più costante tu un gigante e io un nano…”. Per sempre – Luciano Ligabue. “Per sempre Solo per sempre Cosa sarà mai portarvi dentro solo tutto il tempo Per sempre Solo per sempre C’è un istante che rimane lì piantato eternamente.” Ciao pà – di Eros Ramazzotti. “Scusa se è da un po’ Che io non ti chiamo più Ma sai, sai già come son fatto Io però ti penso spesso Fortemente come adesso.” Sempre e per sempre – Francesco De Gregori. “Sempre e per sempre Dalla stessa parte mi troverai.” Madre padre – Cesare Cremonini. “Padre, e se mi manchi È perché ho dato più importanza ai miei lamenti.”

photo credit: Jennuine Captures via photopin cc