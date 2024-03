Frasi di auguri per la Festa del Papà via WhatsApp: cosa inviare?

Messaggi di auguri per la Festa del Papà

Il 19 marzo si festeggia la Festa del Papà. Ci sono molti modi per festeggiare questa ricorrenza: con dei regali, una bella torta fatta in casa oppure con dei messaggi di auguri per la Festa del papà. Ne abbiamo selezionati alcuni per voi!

Leggi anche:

Auguri speciali per la Festa del Papà

Volete inviare un messaggio carino a vostro padre su Whatsapp? Ecco qualche idea:

Auguri all’uomo più importante della mia vita, il primo a cui mi sono legato e l’unico di cui mi fido ciecamente

Ogni uomo può essere padre. Ci vuole una persona speciale per essere un papà

Auguri a te che mi hai dato la mano appena nato/a e la tieni ancora stretta a me.

Mio padre mi ha fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare a un’altra persona: ha creduto in me

Un’altra idea carina è di mandare un video di auguri per la Festa del Papà: ideale se vivete lontani e non vi vedete da un po’!

Biglietti di auguri per la Festa del Papà: cosa scrivere

Siete più all’antica e preferite scrivere un biglietto di auguri per la Festa del Papà? In questo caso, non c’è niente di meglio di una bella citazione:

“Un padre non è colui che dà la vita, ciò sarebbe troppo facile, un padre è colui che dà l’amore.” – Denis Lord

“Non è la carne e il sangue, ma il cuore che ci rende padri e figli.” – Johann Friedrich von Schiller

“Un padre ha il sapore di un rifugio sicuro, anche quando è solo un pensiero.” – Fabrizio Caramagna

“I padri dovrebbero sapere che i figli osservano i loro modelli più di quanto ascoltino i loro insegnamenti.” – James Baldwin

“Essere padre è un mestiere che si impara non da un giorno all’altro. Si diventa padre non perché si ha un figlio, ma perché si ha il coraggio di amarlo veramente.” – Massimo Gramellini

“Un buon padre vale cento maestri.” – Jean-Jacques Rousseau

“La grandezza di un padre si misura dallo spazio che lascia ai suoi figli per sbagliare e crescere.” – Anonimo

“Il cuore di un padre è il capolavoro della natura.” – Antoine François Prévost

Queste frasi brevi di auguri per la Festa del Papà possono essere usate in biglietti, messaggi, post sui social media o semplicemente dette a voce per esprimere affetto e gratitudine verso i padri nella loro festa speciale.