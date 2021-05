IL TRONO DI SPADE: ELENCO LIBRI DELLA SAGA

La famosa serie TV statunitense prende spunto dal ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin che ha dato indicazioni sull’ultima stagione della serie TV ma non ha pubblicato l’ultimo romanzo. La serie tv, dalla quinta stagione, si è discostata dalla trama dei romanzi, tuttavia l’ultima stagione si è conclusa e il finale è stato quello suggerito da Martin. Ormai tutti i fan sono a conoscenza di tutto ciò che riguarda la serie; dall’autore dei romanzi a cui si ispira, alle date di pubblicazione e conoscono, per filo e per segno, tutto quello che accade dalla prima all’ultima stagione. Oggi, però, vogliamo soffermarci in particolare sull’elenco dei libri di Martin e, scoprire insieme a voi, i titoli, i protagonisti e le avventure del ciclo di romanzi che ha dato ispirazione alla serie. Pronti? Vediamolo insieme.

GAME OF THRONES: L’ELENCO DEI LIBRI DI GEORGE R.R. MARTIN

Come spesso accade, da un libro, da un romanzo, si trova l’ispirazione per un film o per una serie tv; e questo è anche il caso de Il trono di spade. Il ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco è una delle saghe più lunghe che conosciamo, costituito non solo da diversi libri (non tutti ancora pubblicati), ma a loro volta questi sono suddivisi in più volumi. Cerchiamo allora di chiarirci un po’ le idee:

1. A Game of Thrones

Si tratta del primo libro, siamo in una terra fuori dal mondo, dove le estati e gli inverni possono durare delle generazioni, e dove è imminente lo scoppio di un conflitto. Robert Baratheon siede sul trono di spade, ma la minaccia incombe pericolosamente. L’estate sta per finire e l’inverno che sta per arrivare sarà diverso da tutti gli altri.

2. A Clash of Kings

Nel cielo dei sette regni compare una cometa color sangue, la principessa Daenerys Targaryensi trova in esilio e si trova minacciata dall’avanzata del nemico, ma lei difenderà il suo trono che le spetta di diritto.

3. A Storm of Swords

Il re Renly Baratheon è morto, e il trono è minacciato da 4 avversari che vogliono arrivare al potere, e deve far fronte anche ad altri avversari quali i mammut, barbari e giganti. John Snow vuole fare di tutto per difendere il trono.

4. A Feast for Crows

In questo libro i protagonisti assoluti sono i Lannister che vincono, ma nei sette regni c’è ancora aria di guerra.

5. A Dance with Dragons

La vittoria dei Lannister ha portato del sangue: lord Tywin viene ucciso e sepolto, la regina Cersei viene incatenata, il piccolo re Tommen è sul trono, Jon Snow continua la sua lotta sulla Barriera del ghiaccio e la Regina dei draghi combatte per difendere il suo potere.

6. The Winds of Winter

Sarà il sesto romanzo della saga ed è in corso d’opera. Ecco cosa sapere:

7. A Dream of Spring

Sarà il settimo romanzo e forse l’ultimo: anche questo libro è in corso d’opera.

Il mondo del ghiaccio e del fuoco: la storia ufficiale di Westeros e del Trono di Spade

Infine, quest’ultimo libro raccoglie tutto quello che c’è da sapere sulle avventure dei 7 regni, con tutte le guerre, i passaggi di potere, la difesa dei regni e così via.

GAME OF THRONES: TRASPOSIZIONE DEI ROMANZI CRONACHE DEL GHIACCIO E DEL FUOCO

L’emittente statunitense, l’HBO, visto l’enorme successo che stava riscontrando il romanzo di Martin, ha deciso di acquistarne i diritti e farne una serie televisiva. La serie tv è composta da 8 stagioni, l’idea iniziale era di far corrispondere a ciascun libro una stagione, ma vista la lunghezza non è stato possibile e si è dovuti ricorrere alla divisione dei libri in più stagioni. Ecco come sono stati adattati i romanzi alle stagioni della serie TV:

Game of Thrones, prima stagione: Il gioco del trono

Game of Thrones, seconda stagione: Lo scontro dei re e alcune parti da Tempesta di spade

Game of Thrones, terza stagione: parte di Tempesta di spade

Game of Thrones, quarta stagione: l'ultima parte di Tempesta di spade e alcune parti da Il banchetto dei corvi e da A Dance with Dragons

Game of Thrones, quinta stagione: Il banchetto dei corvi, A Dance with Dragons, elementi originali e alcune parti da Tempesta di spade e da The Winds of Winter

Game of Thrones, sesta stagione: elementi orignali e alcune parti da Il banchetto dei corvi, da A Dance with Dragons e da The Winds of Winter

Game of Thrones, settima stagione: elementi originali e alcune parti da The Winds of Winter e A Dream of Spring

Game of Thrones, ottava stagione: elementi originali e alcune parti da The Winds of Winter e A Dream of Spring.

IL TRONO DI SPADE: INFO E NEWS SULLA SERIE TV

