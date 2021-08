La Casa di Carta 5: il trailer ufficiale

La Casa di Carta 5: quando esce

La quinta e ultima parte de La Casa di Carta ha una data ufficiale. Netflix, però, ha deciso di farci un brutto scherzo dividendo la quinta e ultima parte in due volumi da 5 episodi ciascuna. La prima debutterà venerdì 3 settembre 2021. La seconda, invece, tre mesi dopo, il 3 dicembre. Oggi siamo qui per darvi delle buone notizie, è di pochissime ore fa la notizia che riguarda l’uscita del trailer e noi oggi vogliamo condividerlo con voi.

La Casa di Carta 5: il trailer

Il trailer che ha rilasciato Netflix ci ha fatti rimanere con il fiato sospeso e dobbiamo avere la pazienza di aspettare fino al 3 settembre. Come faremo? Intanto mettetevi comodi e ascoltate le nostre parole; in questo trailer si vedono la grinta, la tenacia e la forza del gruppo dei mascherati che, nonostante abbiano perso una di loro Nairobi, e sono sotto scatto circondati dalle forze dell’ordine, sono pronti a rischiare il tutto per tutto. Ce la faranno a sfuggire anche questa volta alla polizia? Vivranno tutti felici e contenti? Lo scopriremo presto!

La Casa di Carta 5: le prime immagini

Tra le immagini ricavate dal trailer ce n’è una che farà preoccupare i fans, quella nella quale il Professore è stato colto alla sprovvista dopo che Sierra ha scovato il suo nascondiglio. Da qui ha inizio la guerra da cui solo alcuni di loro potranno uscire vittorosi. Trionferà la banda o la polizia? Intanto la banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore ed è arrivato il momento di giocare duro.

