E’ stata finalmente resa nota la data dell’uscita della quinta stagione de La casa di carta. Mancano ancora pochi mesi. Nel frattempo, però, possiamo vederne alcune immagini che anticipano momenti di grande tensione. Netflix ha infatti condiviso alcuni frame della 5 stagione de “La casa de papiel”, super attesa da milioni di fans nel mondo. Anche perché, diciamoci la verità, sono trascorsi un po’ troppi mesi dall’aprile 2020, mese nel quale era stata distribuita l’ultima. Non credete?

La casa di carta 5, data di uscita

Fortunatamente, non dovremo aspettare ancora troppo per poter avviare il primo episodio dell’ultima stagione della fortunata serie spagnola. Sembra bellissimo, vero? Però, perché c’è un però, questa sarà divisa in due parti da 5 episodi ciascuna. La prima debutterà venerdì 3 settembre 2021. La seconda, invece, tre mesi dopo, il 3 dicembre.

Le prime immagini de La Casa di carta 5

Non abbiamo ancora il trailer, ma possiamo carpire qualcosa dalle primissime immagini condivise da Netflix sui social. Dalle quali, possiamo ben capire che quella che era iniziata come una rapina si sta trasformando in una guerra a tutti gli effetti.

Dove eravamo rimasti? Alla fine della quarta stagione, il gruppo di ladri di banche guidati dal Professore era ancora intrappolato all’interno della Banca di Spagna alle prese con il tentativo di uscire vivo da una situazione davvero complicata. Probabilmente, da quello che si evince dalle nuove immagini, alla polizia dovrebbe affiancarsi l’esercito.

Tra le immagini, però, ce n’è una che farà preoccupare i fans, quella nella quale il Professore è stato colto alla sprovvista dopo che Sierra ha scovato il suo nascondiglio. Da qui ha inizio la guerra della quale vi avevamo anticipato qualche riga più su. La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore ed è arrivato il momento di giocare duro.

Foto via LaCasaDiCartaNetflixTv