Appurati chi saranno i cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2021, andiamo alla scoperta dei titoli delle canzoni in gara, per molte delle quali c’è grande attesa. Ventisei (due in più rispetto allo scorso anno) sono i cantanti Big che si contenderanno la vittoria della 71esima edizione della kermesse canora. Otto saranno, invece, le “Nuove Proposte”. Di cosa parleranno i testi? Niente colpi di scena con riferimenti vari ed eventuali alla pandemia: le canzoni di Sanremo 2021 saranno dedicate al più puro ed intramontabile tra i sentimenti, ovvero l’amore.

Leggi: Sanremo 2021: la prima conferenza stampa del Festival

Sanremo 2021, titoli canzoni dei big

Ecco i titoli delle canzoni dei big in gara che si esibiranno sul palco dell’Ariston dal 2 al 6 marzo prossimi. Il Festival sarà condotto da Amadeus con la partecipazione dell’insostituibile Fiorello.

Ora, Aiello

Dieci, Annalisa

Potevi fare di più, Arisa

Ti piaci così, Malika Ayane

Quando ti sei innamorato, Orietta Berti

E invece sì, Bugo

Musica leggerissima, Colapesce e Dimartino

Fiamme negli occhi, Coma Cose

Un milione di cose da dirti, Ermal Meta

Bianca luce nera, Extraliscio feat. Davide Toffolo

Parlami, Fasma

Chiamami per nome, Francesca Michielin & Fedez

Santa Marinella, Fulminacci

Cuore amaro, Gaia

Il farmacista, Max Gazzé feat. Trifluoperazina Monstery Band

Momento perfetto, Ghemon

Arnica, Gio Evan

La genesi del tuo colore Irama

Amare, La rappresentante di lista

Combat Pop, Lo Stato Sociale

Voce, Madame

Zitti e buoni, Måneskin

Glicine, Noemi

Torno a te, Random

Quando trovo te, Francesco Renga

Mai dire mai (la locura), Willie Peyote

Titoli canzoni Nuove proposte

Le Nuove proposte, come anticipato, saranno 8, sei delle quali provenienti da Sanremo Giovani e due da Area Sanremo.

Che ne so, Elena Fagi

Io Sono Luca, Dellai

Polvere da sparo, Gaudiano

Scopriti, Folcast

Ogni cosa sa di te, Greta Zuccoli

Regina, Davide Shorty

Lezioni di volo, Wrongonyou

Goal!, Avincola

Leggi anche: