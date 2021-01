Sanremo 2021: la data

Siamo tutti in attesa che inizi la settantunesima edizione di Sanremo che si svolgerà, come di consueto, al Teatro Ariston di Sanremo dal 2 al 6 marzo 2021. Sarà condotto per il secondo anno consecutivo da Amadeus e Fiorello dopo l’enorme successo dello scorso anno. Amadeus salirà sul palco dell’Ariston nelle vesti di direttore artistico e sarà accompagnato da Fiorello. La scorsa edizione ci hanno regalato tante risate e tante emozioni, non sono mancati i colpi di scena come l’abbandono di Bugo e l’eliminazione, di conseguenza, anche di Morgan. Scopriamo, dunque, chi sono i concorrenti in gara e gli ospiti.

Sanremo 2021: i concorrenti

La macchina di Sanremo 2021 ha acceso i motori già da dicembre quando, il 17, Amadeus ha annunciato i nomi dei concorrenti big e delle nuove proposte:

Aiello

Annalisa

Arisa

Bugo

Colapesce e Dimartino

Coma_Cose

Ermal Meta

Extraliscio feat Davide Toffolo

Fasma

Fedez e Franchesca Michielin

Francesco Renga

Fulminacci

Gaia

Gheman

Gio Evan

Irama

La rappresentante di lista

Lo stato sociale

Madame

Malika Ayane

Maneskin

MAX Gazzè

Noemi

Orietta Berti

Random

Willie Peyote

Sanremo 2021: le cinque serate

Nella prima serata si esibiranno 13 dei 26 Campioni, ciascuno con il proprio brano in gara, votati poi dalla giuria demoscopica.Nella seconda serata si esibiranno i restanti 13 dei 26 Campioni, ciascuno con il proprio brano in gara, votati poi dalla giuria demoscopica. Durante la terza serata, denominata Canzone d’autore, i 26 Campioni si esibiranno con la cover di un pezzo da loro scelto di autori non necessariamente legati alla storia di Sanremo. Nella quarta serata si esibiranno i 26 Campioni con il proprio brano in gara, votati dalla sala stampa. Nel corso della serata finale si esibiranno nuovamente i 26 Campioni, con il proprio brano in gara, votati dal pubblico a casa tramite televoto.

