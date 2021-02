Sanremo 2021: la prima conferenza stampa del Festival

Conferenza Sanremo 2021: le dichiarazioni

“La grande macchina Rai è a lavoro da molti mesi su questa nuova edizione che arriva e che il nostro direttore artistico Amadeus ha voluto definire l’edizione 70+1 e non la settantunesima. Il nostro intento è che questo rito collettivo che ci apprestiamo a rimettere in scena possa davvero non essere il Festival della rinascita come tutti auspicavamo, ma il Festival della consapevolezza. Questo Festival è un tentativo di unirci nella consapevolezza chiara di quello che è la vita”, queste le dichiarazioni del Direttore di Rai 1 Stefano Coletta all’inizio della conferenza stampa del Festival di Sanremo 2021 che è andata in scena in streaming martedì 9 febbraio.

Conferenza Sanremo 2021: eventi collaterali

Non ci sarà solo il Festival, ma anche altri programmi come quello condotto da Gino Castaldo, Ema Stokholma e Andrea Delogu che intervisteranno i cantanti, durante la serata all’Ariston e saranno in diretta su Rai Radio2 e su RaiPlay. Dal 27 febbraio invece parte PrimaFestival: otto puntate guidate da un trio inedito formato da Giovanni Verni, Giovanna Civitillo e Valeria Graci che entreranno all’Ariston per incontrare i cantanti in gara. Primi ospiti confermati sono i Negramaro, Ornella Vanoni e Alessandra Amoroso (al momento senza l’amica e collega Emma Marrone con la quale è in promozione proprio in questo periodo).

Leggi anche:

Conferenza Sanremo 2021: come funziona il voto

Per il voto dei Big e delle Nuove Proposte avremo la Demoscopica (300 giurati e 60 riserve, profili di fruitori di musica), Sala Stampa e Orchestra. Tutti voteranno attraverso un’app. Ecco tutti e 26 i Big in gara:

Aiello

Annalisa

Arisa

Bugo

Colapesce e Dimartino

Coma_Cose

Ermal Meta

Extraliscio feat Davide Toffolo

Fasma

Fedez e Franchesca Michielin

Francesco Renga

Fulminacci

Gaia

Gheman

Gio Evan

Irama

La rappresentante di lista

Lo stato sociale

Madame

Malika Ayane

Maneskin

MAX Gazzè

Noemi

Orietta Berti

Random

Willie Peyote

Nella prima serata si esibiranno 13 dei 26 Campioni, ognuno con il proprio brano in gara, votati poi dalla giuria demoscopica. Nella seconda serata si esibiranno i restanti 13, ognuno con il proprio brano in gara, votati poi dalla giuria demoscopica. Durante la terza serata, chiamata Canzone d’autore, i 26 Big si esibiranno con la cover di un pezzo da loro scelto di autori non necessariamente legati alla storia di Sanremo. Nella quarta serata si esibiranno i 26 Campioni con il proprio brano in gara, votati dalla sala stampa. Nel corso della serata finale si esibiranno nuovamente i 26 Campioni, con il proprio brano in gara, votati dal pubblico a casa tramite televoto. Se uno o più cantanti dovesse risultare positivo al Covid dovrà ritirarsi.