Sanremo 2021: novità tra gli ospiti

La data di inizio di Sanremo è sempre più vicina e ogni giorno abbiamo nuove notizie. L’ultima, di qualche ora fa, riguarda la presenza di Giovanna Botteri. La famosa giornalista si è mostrata entusiasta di questo invito, anche se allo stesso tempo non ha nascosto una certa emozione all’idea di dover salire sul palco dell’Ariston e, tra una battuta e l’altra, ha ammesso di non avere niente in meno rispetto alle altre bellissime donne che saliranno sul palco. Ha pensato che il suo invito derivi dalla sua diretta testimonianza dell’inizio della pandemia dalla Cina.

Giovanna Botteri a Sanremo 2021: le sue parole

All’invito di Amadeus, la giornalista non ha potuto dire di no; ecco le sue parole: Scherzi a parte – aggiunge subito – io non so fare niente, se non fare il mio lavoro. Quindi credo che mi abbiano chiamato per raccontare di come, dalla Cina, io abbia vissuto l’inizio della pandemia. L’anno scorso, mentre in Italia andava in onda Sanremo, in Cina io ero già in lockdown“, aggiunge la giornalista che dopo il festival tornerà in Cina, “sto aspettando che si sblocchino alcune situazioni dei voli e del visto”. Ha qualcosa da aggiungere anche sul suo outfit, dice di non aspettarci il tacco 12 e che sta già pensando a come sistemare i capelli.

Giovanna Botteri: carriera

È stata in Algeria, Sudafrica, Iran e Albania, dove ha seguito la ribellione a Valona nel 1997, per poi documentare la guerra in Kosovo ed entrare a Peć assieme all’esercito italiano nel 1999. Nello stesso anno torna a lavorare con Santoro per Circus e nel 2000 per Sciuscià. Dopo aver seguito il G8 di Genova nel 2001, è stata in Afghanistan fino al rovesciamento del regime talebano e, come inviata di TG2 e TG3, in Iraq prima e durante la seconda guerra del golfo. Nell’ottobre 2002 ha seguito le ispezioni ONU alle prigioni e, assieme a Guido Cravero, ha filmato in esclusiva mondiale sia l’inizio dei bombardamenti su Baghdad il 20 marzo 2003, sia l’arrivo dei carri armati statunitensi il 9 aprile. Dal 2004 al 2006 ha condotto l’edizione delle 19 del TG3 e dal 2007 al 2019 è stata corrispondente dagli Stati Uniti. Dal primo agosto 2019 è corrispondente Rai in Cina. Da fine dicembre 2019 si occupa, sempre come inviata dalla Cina, della pandemia nota come COVID-19, causata dal virus SARS-CoV-2.

