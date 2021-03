Scaletta della prima serata del festival di Sanremo 2021

Nel corso della conferenza stampa in streaming martedì 2 marzo Amadeus ha annunciato la scaletta e l’ordine di uscita dei cantanti della prima puntata della 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Al fianco del padrone di casa e direttore artistico troviamo l’amico e collega Fiorello e per questa serata anche Matilda De Angelis. Ad aprire la serata ci sarà Diodato, vincitore della passata edizione della kermesse canora di mamma Rai. Diodato è è l’unico artista italiano ad aver vinto nello stesso anno il Festival, il Premio della critica Mia Martini Sanremo 2020, il Premio Sala Stampa Radio Tv e Web Sanremo 2020 e il Premio Lunezia, nonché il premio David di Donatello 2020 “Miglior canzone originale” e i Nastri D’Argento 2020 “Migliore canzone originale” entrambi con il brano “Che vita Meravigliosa”, scritto da Diodato per il film “La Dea Fortuna” di Ferzan Ozpetek.

Scaletta della prima serata del festival di Sanremo 2021: ordine cantanti

Ecco l’ordine dei cantanti:

Gaudiano – Polvere da sparo Elena Faggi – Che ne so Avincola – Goal! Folcast – Scopriti Arisa – Potevi fare di più Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima Aiello – Ora Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome Max Gazzè – Il farmacista Noemi – Glicine al posto di Irama – La genesi del tuo colore Madame – Voce Maneskin – Zitti e buoni Ghemon – Momento perfetto Coma_Cose – Fiamme negli occhi Annalisa – Dieci Francesco Renga – Quando trovo te Fasma – Parlami



Ricordiamo che dopo il tampone antigenico, risultato positivo, di uno dei componenti dello staff di Irama, il cantante è stato sottoposto a tampone molecolare di verifica. Pertanto, in attesa del risultato, la sua performance – prevista per la prima puntata – è stata rimandata alla seconda serata del Festival. Al suo posto – tra i 13 Campioni in gara questa sera – si esibirà Noemi.

Scaletta della prima serata del festival di Sanremo 2021: chi ci sarà

Mercoledì 3 marzo, per i Campioni, sarà la volta di Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Gio Evan, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Irama (se sarà tutto apposto con il tampone), Orietta Berti, Random, Willie Peyote. Per le Nuove Proposte, infine, ci saranno Davide Shorty, i Dellai, GretaZuccoli, Wrongonyou.

