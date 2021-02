Sanremo 2021: chi saranno gli ospiti

Dopo giorni di grande tensione dovuti ai cambiamenti da apportare alla kermesse musicale a causa del Covid-19, sono stati finalmente diffusi i nomi degli ospiti che si alterneranno nelle serate del Festival di Sanremo, che saliranno sul palco al fianco del conduttore Amadeus. Il Festival ci terrà compagnia dal 2 al 6 marzo, come di consueto su Rai1. Sono mesi che tutto il gruppo è a lavoro per regalare agli italiani il festival che si meritano e che aspettano da un anno, un anno che, come sappiamo, è stato ed è ancora molto difficile.

Sanremo 2021: gli ospiti fissi

Come l’anno scorso, anche quest’anno Amadeus ha deciso di farsi accompagnare lungo tutte le serate da tre ospiti fissi che sono Fiorello, presente anche l’anno scorso, Achille Lauro e il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic. Gli ospiti della prima serata saranno:

Naomi Campbell

Fiorello

Achille Lauro

Ibrahimovic

Seconda serata:

Fiorello

Achille Lauro

Ibrahimovic

Terza serata:

Achille Lauro

Zlatan Ibrahimovic

Fiorello

Quarta serata:

Achille Lauro

Zlatan Ibrahimovic

Fiorello

Quinta serata:

Achille Lauro

Zlatan Ibrahimovic

Fiorello

Ornella Vanoni

Sanremo 2021: vallette e invitati

Amadeus sarà affiancato da bellissime donne che sono:

Elodie

Matilda De Angelis

Naomi Campbell

Tra gli ospiti cantanti che saliranno sul palco abbiamo Alessandra Amoroso e i Negramaro, Ornella Vanoni per l’ultima serata. Vi sono altri nomi che circolano, artisti che Amadeus avrebbe invitato ma che non ha avuto ancora risposta e sono:

Adriano Celentano

Roberto Benigni

Loredana Berté

Jovanotti

Manca sempre meno tempo e a breve potremo godere della buona musica italiana, degli show di Fiorello e Amadeus e tanto altro divertimento.

