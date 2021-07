Temptation Island 2021: riassunto della quarta puntata

Temptation Island 2021: il riassunto della quarta puntata

Lunedì 19 luglio 2021 è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island sempre con la conduzione di Filippo Bisciglia ed un cast di Nip. Prima di passare al riassunto di questo quarto appuntamento, facciamo un riassunto per scoprire insieme chi sono i ragazzi ancora in gara in questo duro viaggio nei sentimenti!

Temptation Island 2021: chi è ancora in gara

La macchina di Temptation Island è cominciata tre settimane fa e la prossima già arriva alla conclusione con un doppio appuntamento finale: intanto due coppie sono tornate a casa, di cui una insieme e pronta per il matrimonio, mentre l’altra da separati. Cosa è successo invece in questo appuntamento?

Temptation Island 2021: il riassunto

Manuela e Stefano

Entrambi si sono avvicinati a due tentatori, tuttavia le attenzioni della single Silvia nei confronti di Stefano fanno tornare tutti i fantasmi del passato nella loro relazione, ossia i tradimenti di Stefano. Forse per loro è arrivato il momento di farla finita?

Valentina e Tommaso

Loro sono stati i primi ad uscire: lui è subito impazzito per i bikini indossati dalla compagna e di tutta risposta ha deciso di baciare una delle tentatrici per ripicca. A questo punto Valentina ha chiesto il falò di confronto immediato e ha scelto di mollare il suo toyboy.

Claudia e Ste

Se inizialmente i due sembravano sempre più lontani, alla fine hanno deciso di coronare il loro sogno: durante la scorsa puntata si sono incontrati al falò e hanno deciso di tornare a casa insieme e quindi di sposarsi il prossimo agosto.

Jessica e Alessandro

Jessica ha fatto arrabbiare così tanto Alessandro da farlo avvicinare alla single Carlotta: secondo la compagna è solo una ripicca nei suoi confronti, mentre lui sembra essere davvero interessato. Forse è davvero una tattica per farla ingelosire?

Natascia e Alessio

Natascia pensa di essere da sola a fare questo percorso, visto che non ricevere mai video di Alessio. In realtà lei si sta vivendo a pieno l’esperienza, mentre lui piange e soffre per lei.

Floriana e Federico

La situazione si ribalta completamente: Federico si mette a piangere di fronte alla tentatrice Vincenza perché sente la mancanza di Floriana che nel frattempo viene chiamata per ben due volte al falò di confronto immediato. La prima volta rifiuta, mentre la seconda si presenta e non sembra intenzionata a tornare a casa con lui. Scopriremo la verità nella quinta e penultima puntata.