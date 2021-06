Temptation Island 2021: la coppia formata da Valentina e Tommaso

Siamo tutti carichi e pronti per la nuova edizione di Temptation Island che inizia su Canale 5 il 30 giugno? Quest’anno troviamo solo Nip, inoltre ad accompagnare le sei coppie nel loro viaggio dei sentimenti ci sarà il conduttore storico Filippo Bisciglia. “Le coppie sono quelle che abbiamo presentato, sei in totale, nessun’altra. Non ci saranno coppie vip: rispetto all’edizione dello scorso giugno, quest’anno abbiamo preferito optare per la formula nip totale. Io la preferisco, ti dirò la verità. C’è qualcosa nelle coppie non famose che rende le loro storie più interessanti. Non che quelle “vip” non lo siano, forse però ho meno pregiudizi”, ha dichiarato l’autrice Raffaella Mennoia a Fanpage. Oggi vogliamo conoscere meglio le coppie che parteciperanno alla nuova edizione, in particolare Valentina e Tommaso, andiamo!

Temptation Island 2021: Valentina e Tommaso

Valentina ha 40 anni, mentre Tommaso ne ha solo 21: lei abita a Roma, lavora come hostess e convive con lui da novembre 2019, inoltre è separata dal 2016. Lui a studiato alla Marymount International School e sta facendo gli esami per diventare istruttore di snow board. E perché partecipano a Temptation Island? Forse per la differenza di età?

Valentina e Tommaso: perché partecipano

È stata Valentina ad inviare la richiesta di partecipazione al programma: nonostante i due si amino tantissimo, c’è come problema principale l’eccessiva gelosia del compagno. “Spero che Temptation Island gli faccia capire che si può fidare di me”, ha dichiarato lei. Tommaso dal canto suo promette di voler imparare a gestire la sua gelosia e quindi la paura di perdere Valentina. “È una sfida davvero tosta, perché il solo pensiero che qualcuno la guardi e le si avvicini mi fa star male”, ha concluso lui.