Mercoledì 30 giugno 2021 torna ad un anno di distanza Temptation Island con 6 nuove coppie. Ovviamente oltre ai 12 fidanzati ci saranno i tanto temuti tentatori. Si tratta, come sempre, di ragazzi e ragazze single che proveranno compromettere la buona condotta dei fidanzati in gara. Questi ultimi si troveranno poi al falò in cui i partner si troveranno per vedere, tramite dei video consegnati dal conduttore Filippo Bisciglia, come stanno vivendo l’esperienza dall’altra parte del villaggio.

Luchino , 31 anni da Ascoli Piceno, geometra.

, 31 anni da Ascoli Piceno, geometra. Giuseppe, 32 anni, napoletano, dentista.

32 anni, napoletano, dentista. Manuel, romano, 25 anni, personal trainer e modello.

romano, 25 anni, personal trainer e modello. Salvatore, casertano di 32 anni, imprenditore e proprietario di una holding che fornisce servizi.

casertano di 32 anni, imprenditore e proprietario di una holding che fornisce servizi. Marco, 26 anni da Cesenatico, modello.

26 anni da Cesenatico, modello. Luke, bolognese 31 anni, responsabile commerciale.

bolognese 31 anni, responsabile commerciale. Luca , nato a Riccione 26 anni, laureato in scienze motorie.

, nato a Riccione 26 anni, laureato in scienze motorie. Luciano , 27 anni di Napoli, modello.

, 27 anni di Napoli, modello. Davide, viene da La Spezia, 27 anni, impiegato.

viene da La Spezia, 27 anni, impiegato. Angelo, 26 anni da Salerno, calciatore.

26 anni da Salerno, calciatore. Alessandro, nato a Vercelli, 25 anni, imprenditore.

nato a Vercelli, 25 anni, imprenditore. Alessio , romano, 37 anni, proprietario di un locale.

, romano, 37 anni, proprietario di un locale. Samuele, romano, 28 anni, agente di commercio.

Tentatrici Temptation Island 2021: nomi